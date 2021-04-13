Весеннее настроение везде и стены Верховной Рады не исключение. Мы уже писали, что женщины-депутаты подоставали из своих шкафов легкие платья, цветастые костюмы и яркие сумки. Сильная половина парламента тоже не отстает.

Вчера, 12 апреля нардеп Петр Порошенко ("Европейская солидарность") удивил своим посвежевшим внешним видом всех присутствующих на согласительном совете депутатских фракций.

Петр Порошенко вчера в Верховной Раде, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Во-первых, Петр Алексеевич, который около года назад избавился от лишних килограммов, обновил свою стрижку, а во-вторых, не вооруженным глазом видно, что специалисты потрудились над его лицом.

Скорее всего, экс-президенту в недалеком прошлом сделали блефаропластику (операция на веках), так как напрочь исчезли его грыжи нижнего века.

"Он невероятно помолодел, и это замечательно. Так с ходу и не скажешь, что ему 55 лет. Мне приятно наблюдать за такими его изменениями. Выполнил ли он нижнюю блефаропластику? Однозначно, да. Если честно, когда мы смотрели на его лицо, у нас с коллегами - пластическими хирургами, чесались руки сделать эту операцию. И наконец-то ему кто-то из специалистов помог избавиться от мешков под глазами", - комментирует "Стране" пластический хирург Сергей Дербак, который работает с политиками и звездами шоу-бизнеса.

Также стоит отметить перемены в стиле пятого президента. Его пиджаки уже не такие мятые, а на ногах - другие туфли. Как нам удалось рассмотреть, Порошенко пришел в лоферах (туфли без шнурков) от французского бренда Louis Vuitton.

Порошенко в обуви от Louis Vuitton, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Это кожаные туфли из прошлых коллекций с пряжкой-логотипом LV. В описании к этой модели значится, что это сочетание роскоши и комфорта. Лоферы настолько стильные, что дополнят любой деловой образ.

Стоит пара такой обуви $875 или около 24 000 гривен по курсу НБУ на 13.04.2021 года. На официальном сайте их уже не отыскать, но в онлайн-магазинах продаются как новые, правда, не во всех размерах, так и поношенные.

Отметим, что лоферы - не единственная вещь "Луи Виттон" в гардеробе Петра Алексеевича. Мы уже писали о его брендовом джемпере за $735.