Занимательно проводит время на выходных высокопоставленный украинский чиновник Максим Соколюк, глава Госмиграционной службы. В поселке Кийлов, который расположен на живописных заливах Днепра, госслужащий управлял катером на моторе, за которым на буксире плыла деревянная лодка. В ней была девушка в полупразрачном платье и с оголенными ногами.

Так проходила фотосессия на свежем воздухе с участием Соколюка, видео: instagram.com

Сцена на первый взгляд скандальная. Но на деле оказалось, что это фотосессия и проводит ее никто иной, а Анастасия Зинчинко. Она известна как "девушка с собачкой" из Уханя, которая год назад отказалась покидать зараженный ковидом китайский город без своей любимицы – песика породы шпиц по кличке Мишель.

Как писала "Страна", тогда возвращением на родину юной украинки озаботился сам президент Владимир Зеленский. А эвакуацией занимался руководитель Госмиграционной Соколюк. Тогда Максим был еще женат и воспитывал сына и дочь. Однако, после чуть ли не голливудской спасательной операции, Настя покорила его сердце и пара уже не расставалась. Вскоре Соколюк ушел от жены, с которой прожил в браке 19 лет. И женился на Зинченко 20 февраля 2021, через год после судьбоносного знакомства. Кстати, у молодоженов разница в возрасте 20 лет.

Что интересно, в свежей декларации чиновника за прошлый год все еще фигурирует бывшая супруга Юлия, а вот Анастасия не указана. Хотя в документе нужно отображать сведения о вторых половинках – гражданских женах и мужьях (лицах, которые вместе проживают, но не находятся в официальном браке).

"Девочка с собачкой" из Уханя пробует себя в качестве фотографа, фото: instagram.com

Сейчас Анастасия Зинченко живет с мужем в арендованной квартире. И зарабатывает на жизнь фотосессиями. Она организовывает съемки за городом, где у нее фотостудия с декорациями. Ее услуги стоят 800 грн в час, что весьма недорого по столичным меркам. При том, что ассистентом выступает высокопоставленный чиновник. На этот раз он засветился во время фото-дня, который проходил на воде. Девушек в откровенных нарядах снимали в украшенной цветами и колосками лодке прямо посреди водоема. Настя руководила процессом, строила кадр и отдавала указания мужу. Максим безропотно буксировал лодку с моделью в нужную точку для съемки.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что половина недвижимости Святослава Вакарчука записана на гражданскую жену.