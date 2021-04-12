Не успела чета Зеленских вернуться из Катара, как уже новая командировка за границу. На сей раз Елена и Владимир отправились в Турцию. Пока президент Украины участвовал в заседании с Реджепом Эрдоганом, первая леди встретилась с женой главы Турции Эмине.

Елена Зеленская во время этого визита запустила еще два аудиогида - в Стамбуле и Анкаре. Теперь украиноязычная озвучка есть в Галатской башне и Музее анатолийских цивилизаций.

"Это уже четвертый и пятый аудиогид на территории Турции из тринадцати запущенных в рамках инициативы. Мы продолжаем распространять украинский язык в мире", - сказала первая леди Украины. А "Страна" рассмотрела, какие наряды для поездки в Турцию выбрала леди Зе.

Елена Зеленская в образе от украинского бренда Lake Studio, фото: instagram.com

В первый день мероприятия госпожа Зеленская была черном жакете прямого кроя и брюках палаццо украинского бренда Lake Studio (дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь).

А вот для встречи с супругами Эрдоган наша первая леди появилась в классическом платье длины миди с тонким ремешком от британской певицы и дизайнера Виктории Бекхэм (бренд Victoria Beckham) и удлиненном пиджаке украинской марки A.M.G.

Елена Зеленская и Эмине Эрдоган, фото: instagram.com

"Этот чудесный день промелькнул как одно мгновение. Спасибо господину и госпоже Эрдоган за ещё один теплый и гостеприимный приём. До новых встреч", – написала жена Зеленского в своем фотоблоге Instagram.

Президент Эрдоган с супругой и президент Зеленский с женой, фото: instagram.com

Но вернемся к платью леди Зе. Известно, что Виктория Бекхэм будучи поп-звездой вышла замуж за самого известного футболиста планеты Дэвида Бекхэма, но свое призвание она нашла в моде. С первой же коллекции марка Victoria Beckham заняла шкафы и гардеробы мировой модной элиты.

Такое платье от Бекхэм, как выбрала наша первая леди стоит €1100 или около 36 000 гривен по курсу НБУ на 12.04.2021 года. Приталенное платье миди выполнено на 70% из триацетата (искусственное волокно) и 30% - полиэстер.

Собственный модный бренд Виктория запустила осенью 2008 года, и с тех пор ее одежда стала пользоваться большой популярностью среди звезд. Герцогиня Сассекская Меган Маркл, певица Леди Гага, светская львица Ким Кардашьян, актрисы Дженнифер Лопес и Ева Лонгория носят с удовольствием наряды от Victoria Beckham.

Джулия Робертс, Бейонсе, Джессика Билл и Кэмерон Диаз в платьях от Victoria Beckham

Как писала уже "Страна", самая популярная сумка Верховной Рады стоит 30 прожиточных минимумов.

Депутаты Диденко, Дмитриева, Аллахвердиева и Гришина из "Слуги народа" носят одинаковые аксессуары Yves Saint Laurent.