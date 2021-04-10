Уже много лет американская светская львица Ким Кардашьян задает тренды и является кумиром многих девушек.

Одна из них - украинская певица Настя Каменских (NK). Звезда пытается повторить за Кардашьян практически все: качает попу, как у Ким и даже записала одноименную песню, вышла замуж за рэпера (долгое время американка была в браке с рэп-исполнителем Канье Уэстом - Ред.), в своих клипах и фото Настя неоднократно использовала образы голливудской дивы и вот сняла реалити-шоу. Напомним, что именно реалити помогло "Семейству Кардашьян" стать всемирно известными.

Настя Каменских вдохновляется Ким Кардашьян, фото: instagram.com/facebook.com/youtube.com

Сейчас Настя Каменских находится в городе Тулум (Мексика). Она улетела туда на "перезагрузку", после того как попала в больницу с панической атакой.

Артистка тайно приобрела пять билетов – для мамы Лидии Петровны, подруги Анны Андрийчук, помощниц Илоны и Леры. Все сумели отложить свои планы, но спонтанная поездка жены разозлила Потапа.

"А со мной посоветоваться? Мне нравится Мексика, но мы всегда ездили с тобой. Я твой муж, я хотя бы могу знать о таких сюрпризах заранее. Ты сейчас на концерт, а потом сваливаешь. Это не очень правильно в отношении мужа, как минимум. Извини, но я не понимаю", – высказался Алексей Потапенко.

Каменских в Мексике, фото: instagram.com

Зрителей ожидает сезон из 10-ти серий, которые будут выходить на официальном YouTube-канале певицы. Ка сообщает пресс-служба артистки, это уникальный проект: впервые жизнь украинского артиста показана в формате digital-реалити, который объединяет в себе элементы блога и телевизионного реалити.

Все точь-в-точь как у Кардашьян. Напомним, что шоу, благодаря которому члены семьи Кардашьян стали звездами, выходило 14 лет. Премьера последнего, 21 сезона состоялась в начале 2021 года.

"Я не просто хочу показать все, что будет происходить вокруг, но и поделиться впечатлениями, эмоциями и переживаниями, один на один со зрителем. Это словно запись в дневнике трех девушек, которым, как и всем вам, порой бывает очень нелегко. Они также могут потерять силы и баланс, но всей душой стремятся найти гармонию и вернуть радость жизни. Вместе мы можем поддержать друг друга. Девочки точно поймут, что чувствует каждая из нас", — рассказала Настя Каменских.

Настя Каменских в Мексике, фото: instagram.com

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