Экс-депутат и певец Святослав Вакарчук в этом году уже не обязан подавать электронную декларацию. Он отчитался о своих доходах и недвижимости, когда сложил мандат в Верховной Раде. Согласно последним обнародованным данным, у лидера группы "Океан Эльзы" и его гражданской жены Ляли Фонаревой есть немало недвижимости. Это три квартиры в центре столицы и участок с садовым домом на левом берегу Киева.

Помимо этого, супруга музыканта владеет несколькими коммерческими площадями и парковочным местом.

Корреспонденты "Страны" разыскали дачу, которая по документам числится на территории поселка Гнедин, что неподалеку станции метро "Славутич". На деле же оказалось, что недостроенный домик примыкает к спальному району Осокорки.

Здесь нет пафосных частных владений и усадеб. Вокруг - бюджетные постройки, очень похожие на дачи рядовых киевлян.

Участок Ляли Фонаревой 6 соток, а площадь особняка - 121 квадратный метр. Это недострой на три этажа. Его еще нужно привести в порядок и облагородить территорию. Но это идеальная локация для выезда на природу из шумного города и барбекю с друзьями. Рядом протекает река Днепр и обширная инфраструктура: рынок, магазинчики и остановка маршруток.

В 2014 году жена певца приобрела эту недвижимость вместе с земельным участком за 1 164 000 гривен, что на тот момент по курсу приравнивалось к почти $100 000.

Загородный дом Вакарчука и Фонаревой, видео: Изым Каумбаев, Владислав Бовтрук, "Страна"

"Я достаточно скромный человек в быту. Я живу в многоквартирном доме. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. У меня нет никакой недвижимости за границей и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал", - рассказывал Вакарчук в одном из интервью во время предвыборной кампании.

Как мы уже писали, одна из квартир принадлежащих самому солисту "ОЭ", находится в высотке на улице Антоновича, неподалеку ДК "Украина". Еще в 2003 году он поселился ту на 18 этаже. Апартаменты площадью около 90 кв. м певец купил, как только небоскреб был сдан в эксплуатацию. Сделал там перепланировку и масштабный ремонт, а в интервью хвастался, что из его окон открывается шикарный вид на центр Киева. В подъезде многоэтажки даже висит стенгазета, посвященная творчеству известного соседа.

Высотка на Антоновича (слева) и ЖК на Московской (справа), где есть жилье у певца, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Еще одни столичные апартаменты Вакарчука мы нашли в элитном жилом комплексе, где много именитых обитателей.

"Страна" сообщала ранее, что этот дом находится на улице Московской в Печерском районе. Тут у бывшего депутата двухуровневая квартира, в которой он затеял грандиозные строительные работы. Сведения об этом есть в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

В 2016 году он сносил стены и полностью перепланировал пространство под себя. Судя по всему, изменения касались несущих элементов помещения, раз артисту понадобилось разрешении инспекции. Но как выглядит жилье звезды внутри никто не видел. Ведь, Святослав, в отличии от многих коллег по шоу-бизнесу, не пускает домой журналистов и не проводит фотосессию в своих личных апартаментах.

Знаменитые соседи Вакарчука - лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, коммунист Петр Симоненко и экс-вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Напомним, что "Страна" уже сообщала о доме Дмитрия Монатика посреди поля под Киевом.