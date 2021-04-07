Журналисты "Страны" зафиксировали, как два внедорожника мэра Киева Кличко пренебрегли требованиям знаков и разметки в самом центре, чтобы объехать тянучку на светофоре.

В среду утром, Кличко ездил в Национальный банк Украины, что на улице Институтской. Там проходил брифинг по итогам подписания меморандума о решении социального вопроса достройки и передачи инвесторам квартир в замороженных объектах обанкротившегося банка "Аркада".

Спортсмен редко сам ездит за рулем по городу, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Оттуда градоначальник отправился в КГГА, что на Крещатике, записывать свое традиционное видеообращение к киевлянам об эпидемической ситуации в столице.

На своем пути машины градоначальника попали в тянучку на улице Бассейной, где на светофоре скопилось множество авто. Тогда две Toyota Sequoia, повернули налево, хотя знаки в их ряду позволяли только движение прямо. Благодяра такому маневру, кортеж выйграл пару минут. Штраф за такое нарушение не большой – всего лишь 340 грн согласно статье 122.1 Админкодекса Украины.

Автоколонна градоначальника возле ТРЦ "Мандарин плаза", видео: Изым Каумбаев, "Страна"

Стоит отметить, что Кличко обычно ездит на пассажирском сидении вместе с личным водителем в первом внедорожнике колонны, а в машине сопровождения той же японкой марки и аналогичной модели следует охрана мэра. Однако, иногда Виталий Владимирович сам садится за роль. Например, когда ездил лично контролировать как убирают снег во время затяжной мартовской метели.

Интересен еще и тот факт, что ни одной из этих машин, на которых постоянно видят Кличко вот уже несколько лет нет в его декларации. Неделю назад на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции) появился свежий документ за прошлый год. Так вот в разделе транспортных средств фигурирует лишь мотоцикл Fine Custom Puncher за 600 000 грн, прицеп-трейлер для его транспортировки и джип супруги Land Rover Discovery, который стоит немногим дороже байка мэра.

Напомним, ранее «Страна сообщала, что жена Зеленского увеличила свой кортеж.