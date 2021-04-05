Президент Владимир Зеленский и первая леди Украины 4 апреля впервые отправились в Катар с официальным визитом. В планах стоит проведение переговоров и подписание ряда документов.

У Елены Зеленской запланирована встреча с главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation, главой музейного ведомства Qatar Museums и женой эмира Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

Тем временем "Страна" рассмотрела модный стиль, в котором леди Зе прибыла в Доху.

Елена и Владимир Зеленские прилетели в Катар, фото: president.gov.ua

Как выяснилось, жена президента решила повторить один из своих модных луков. В таком образе она уже выходила в свет во время визита в Соединенные штаты Америки.

Прилетела Елена в Доху в юбке молочного цвета и черном двубортном пиджаке, который дополнила тоненьким поясом. На шее у супруги Зеленского повязан шелковый платок от украинского бренда Gunia Project.

Это косыночка из коллекции ко Дню детей и стоит 2500 гривен.

Что касается юбки, то это изделие марки SIX., созданная дизайнером Юлией Богдан. Госпожа Зеленская очень часто носит одежду этого бренда. Если верить ценам на официальной странице производителя, то цена на дизайнерские юбки €300-800.

Похожая юбка, как у Зеленской стоит €450 или около 14 700 гривен по курсу НБУ на 05.04.2021 года.

А вот черный пиджак, который надела супруга президента для визита в Катар от итальянской марки P.A.R.O.S.H. Название бренда расшифровывается как "Paolo Rossello Second Hand". Основатель бренда Паоло начал свой путь с переделки винтажной одежды, именно поэтому в названии присутствует словосочетание second hand.

Пиджак бренда, идентичный с тем, что на Елене - стоит 19 750 гривен, а во время скидок цена спускалась на 50%. Сейчас в продаже такой пиджак найти проблематично.

Как пишет сайт журнала Vogue, этот жакет первая леди выбирает не первый раз, поддерживая глобальный тренд на осознанное потребление. Сегодня его активно придерживаются как представительницы королевских династий и политического эстеблишмента, так и знаменитости. Например, в фотоблоге Instagram есть целые аккаунты, посвященные гардеробу герцогини Кембриджской, которые тщательно подсчитывают сколько раз она надевала одну и ту же вещь.