Всю неделю Украина бьет рекорды по количеству заразившихся ковидом. Так, изо дня в день заболелевает почти 20 000 украинцев.

8 апреля наша страна вышла на первое место в Европе по приросту коронавируса.

Мы даже в два раза обогнали Россию по числу новых случаев среди населения за сутки.

Ковид косит и ряды наших знаменитостей. 1 апреля стало известно о том, что позитивный ПЦР-тест получила певица Светлана Лобода. И это несмотря на то, что артистка использовала все возможные личные средства защиты. Ведь на днях у нее был запланирован большой сольный концерт в Барвиха Luxury Village, что под Москвой.

"Я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID 19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших", - написала Лобода на своей странице в Instagram.

До этого, певица вела беспечный образ жизни. Принимала участие в съемках концертов с участием многих коллег по цеху, снимала клипы с массовкой и много путешествовала.

И если Лобода легко переносит этот вирус, то меньше повезло именитому украинскому дизайнеру Алексею Залевскому. Кутюрье, который обшивает весь наш бомонд, загремел в госпиталь в тяжелом состоянии и дышал кислородом. Он выложил снимок с больничной койки и пост в Facebook.

"5 дней назад меня бы уже не было. Но благодаря врачам, медработникам и уборщицам меня откачали. Вирус очень коварный. Если вы и ваши знакомые легко перенесли поздравляю. Но остальным не повезло. Не будьте уродами, не распространяйте", - обратился к подписчикам Залевский.

Второй раз за полгода ковид подтвердился у теле и радиоведущего Андрея Шабанова. Первый раз шоумен сидел на самоизоляции в своем доме в Жулянах в декабре 2020. Тогда он вышел с больничного и перестал носить маску, поясняя, что «выгуливает свои антитела». Но иммунитет к коронавирусу продержался не долго. Пару недель назад случился рецидив.

Супруга Обамы и Далай Лама делают прививку, фото: instagram.com,facebook.com

А тем времени в мире селебритиз массово вакцинируются. На днях укололись голливудские актеры: Джейн Фонда, Ким Кэттролл, Дени ДеВито, Блейк Лавли и Район Рейнольдс. Многим западным пациентам делали прививку прямо в салоне их машины, на парковке госпиталя. А фотографии звездной вакцинации то и дело мелькали в таблоидах.

Звездные пациенты: спортсмен и киноактер, фото: instagram.com,facebook.com

Как мы уже раньше сообщали, свою дозу Pfizer одними из первых получили Папа Римский и королева Англии. Сейчас же вакцинировался Далай Лама, Мишель Обама, легендарный футболист Пеле и всемирно известная дизайнер свадебных платьев Вера Вонг.

Напомним, по информации "Страны" во время жесткого локдауна работает любимый спортклуб мэра Кличко.