Новоиспеченный губернатор Черкащины на днях досрочно был лишен мандата народного депутата. До 30 марта Александр Скичко из "Слуги народа" совмещал новую должность с депутатскими полномочиями. Теперь Центральная избирательная комиссия должна назначить довыборы на его округе, чтобы в Верховную Раду прошли два новых нардепа.

Тем временем, Скичко продолжает деятельность в своем регионе и пообещал заботиться об округе, пока не придет новенький, а его супруга Елизавета Юрушева помогает мужу и взяла на себя социальную сферу.

Она объявила о начале социального проекта для женщин и девушек, который стартовал именно в Черкасской области. На мероприятие была приглашена олимпийская чемпионка, гимнастка Анна Ризатдинова. Деньги, вырученные за билеты должны передать в областной онкоцентр.

Александр Скичко, Анна Ризатдинова, Тимур Мирошниченко, фото: instagram.com

"Анна вдохновила всех своей целеустремленностью, волей, дисциплиной. Ее кредо - лучшая техника исполнения, что бы это ни было: гимнастика, танцы или создание собственной Академии художественной гимнастики. Я, пользуясь случаем, предложил следующую Академию открывать в Черкассах", - написал в своем фотоблоге Instagram губрнатор Скичко, а мы рассмотрели, в каких ботинках позировал чиновник.

Оказалось, что это замшевая обувь известно итальянского бренда Loro Piana (Лоро Пьяна). Называется модель Walk And Walk (англ. - "гуляй и гуляй"). Ботинки с легким водоотталкивающим покрытием и подкладкой из меха нутрии. Как отмечает производитель, это эксклюзивная, необыкновенно теплая обувь обеспечивает комфорт в холодные зимние дни как в горах, так и в городе.

Стоит пара такой обуви, как у губернатора - €1680 или около 55 000 гривен по курсу НБУ на 01.04.2021 года.

В этих же ботинках Александр ездил с рабочими визитами по Черкащине. К примеру, посетил город Золотоноша и село Гельмязов, куда привез антисептики и маски, а также ознакомился с памятниками культуры.

Скичко осматривает село Гельмязов в ботинках за 55 000 гривен, фото: instagram.com

Кстати, бренд Loro Piana очень уважает и носит экс-нардеп Олег Ляшко. Лидер "Радикальной партии" в бомбере этой марки за €5949 когда-то напал и подрался с Андреем Герусом, депутатом от "Слуги народа".

Олег Ляшко в модном бомбере Loro Piana, фото: youtube/farfetch.com

Отметим, что во время своей сценической деятельности Александр Скично прославился своими пародиями именно на Олега Ляшко и грузинского оппозиционера Михаила Саакашвили.