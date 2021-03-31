Женщины-депутаты с приходом весны подоставали из своих шкафов легкие платья, цветастые костюмы и яркие сумки.

Мы уже писали, что на днях Ольга Савченко, народный депутат из фракции "Слуга народа" к новому сезону обзавелась сумочкой Dior Caro трендового небесно-голубого оттенка из самой свежей коллекции. А вот ее соратницы - Ирина Аллехвердиева и Елизавета Ясько отдали предпочтения фиолетово-розовой палитре аксессуаров.

На внеочередное заседание украинского парламента госпожа Аллахвердиева пришла с новинкой сезона - сумкой-тоут Sicily 62 (из линейки 58-62) от известного итальянского дома мод.

На создание модели авторов подтолкнули даты рождения Доменико Дольче и Стефано Габбана, 1958 и 1962 гг. соответственно. Дизайнеры немного обновили конструкцию и использовали для аксессуара кожу высочайшего качества. На официальном сайте бренда указано, что изделие предназначено для клиентов, которые ценят элегантность.

Стоит такая сумочка из телячьей кожи €1900 или около 62 000 гривен по курсу НБУ на 31.03.2021 года. Кстати, у Ирины Аллахвердиевой большая коллекция сумок от всемирно известных брендов, в ее гардеробе есть экземпляры от Gucci и Yves Saint Laurent.

Нардеп Лиза Ясько (СН), которая на страницах светской хроники засветилась благодаря своему роману с Михаилом Саакашвили, главой исполкома Нацсовета реформ Украины - тоже любит модные аксессуары. Буквально недавно она выложила в свой фотоблог Instagram снимок, на котором она позирует с сумочкой "Дольче Габанна".

Лиза Ясько с сумочкой D&G, фото: instagram.com

Если у Ясько оригинал изделия - то это модель Sicily Soft из мятой телячьей кожи. Производитель утверждает, что кожа является особенно мягкой благодаря отделке в барабане.

Такая сумка - культовый аксессуар вне моды и времени, созданный как дань красотам Сицилии. Именно этот остров в Средиземном море считается источником вдохновения для дома Dolce & Gabbana.

Цена мини-саквояжа €1725 или чуть больше 56 000 гривен по курсу НБУ на 31.03.2021 года. Внутри оригинальной сумки должна быть подкладка с леопардовым принтом, а также карман на молнии и отделение для смартфона. В комплекте идет с фирменным защитным чехлом.

Кстати, около года назад в сессионный зал украинского парламнета такую сумку только красного цвета приносила депутат Оксана Дмитриева (СН).

Нардеп Оксана Дмитриева с сумкой D&G в парламенте, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

А еще точно такой же аксессуар есть у Роксоланы Пидласой тоже из "Слуги народа".

Роксолана Пидласа с сумкой D&G, фото: Анна Стешенко

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