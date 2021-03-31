Украинские политики и чиновники продолжают обнародовать свои электронные декларации об имуществах и доходах за прошлый год. Как уже сообщала "Страна", у генпрокурора Венедиктовой появились данные об арендованном особняке в Лесниках, а у замглавы КСУ Головатого храм Киевского патриархата.

Мы проанализировали ежегодную финансовую отчетность народных депутатов Украины на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции) на предмет необычных статей расходов. Многие избранники народа декларировали собрания картин, антиквариат, шубы жен, коллекционные вина, брендовые сумки и конечно же драгоценности. Но есть и весьма интересные объекты в собственности депутатов.

Скоростной вездеход запаркован возле центрального входа особняка Арахамии, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Так, в прошлом году почти миллион гривен выложил Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в ВР на покупку квадроцикла. Оформил он дорогую игрушку для взрослых на жену Викторию. Теперь у них в автопарке BRP Maverick 7TKH XRS Turbo стоимостью 972 025 грн. Это транспортное средство для экстремальной езды по пересеченной местности. Самый быстрый спортивный мотовездеход, который представлен в Украине. У него мотор мощностью 195 лошадиных сил и за 4,5 секунды можно развить скорость в 100 км/час. Это сопоставимо с возможностями шустрого седана. Да и стоит он, как хорошая иномарка.

И это при том, что доходы «слуги народа» в 2020 сократились в сравнении с предыдущим.

Корреспонденты "Страны" еще в конце прошлого лета видели квадроцикл, который был припаркован во дворе дома политика в коттеджном городке Green hills в поселке Вита-Поштова, что под Киевом.

Жена спортсмена Инна Вирастюк владеет солидным кусом драгметалла, фото: facebook.com

Известный стронгмен Василий Вирастюк также успел подать финансовую отчетность еще в качестве кандидата в народные депутаты. Напомним, он претендует на место в парламенте и участвует в довыборах в Раду по округу 87 в Ивано-Франковской области. На обед вторника 30 марта в ЦВК еще подсчитывали голоса, обработав чуть более половины бюллетеней. Однако, спортсмен еще за день до этого объявил о своей победе.

Мы заглянули в декларацию силача и обнаружили там "золотой запас". А именно слиток этого драгоценного метала весом 1 кг и стоимостью 1 640 000 грн. В документе отмечено, что принадлежит он супруге Инны.

Соратник Тимошенко увлекается охотой, фото: facebook.com

«Оружейным бароном» оказался нардеп Андрей Пузийчук из «Батькивщины». Так, в электронной декларации соратника Юлии Тимошенко оказалось целая коллекция из 12 ружей. Среди них есть малокалиберная винтовка Marlin XT22, которая сейчас стоит 11 750 грн и Browning 12 калибра (актуальная стоимость 57 400 грн). Так же есть дорогостоящий карабин Krieghoff за 81 550 грн (рыночная цена этой модели). Все это огнестрельное оружие оформлено на самого депутата. Однако, он не указывает, когда и за сколько приобрел коллекцию.

Судя по всему, Пузийчук любитель охоты. Ведь, помимо дюжины ружей, он указал в декларации трофей с сафари в Намибии стоимость более полумиллиона гривен. А в реестре предприятий отмечается, что он конечный бенефициарный собственник ООО "Мисливське подвір‘я", среди видов деятельности которого охота, отлов, разведение некоторых видов животных, а также отдых и развлечение в этой сфере.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что Юлия Тимошенко пересадила своих телохранителей на новый джип.