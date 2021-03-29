В последнюю неделю идет скандал с пальто министра здравоохранения Максима Степанова, которое он купил якобы по фантастической цене в 620 000 гривен.

История началась с сообщения Telegram-канала "Темный рыцарь", который опубликовал анонимное сообщение, что чиновник отоварился в элитном торговом центре "Мандарин плаза" на Бессарабке и приоделся в брендовую вещь по цене иномарки.

В sms речь шла о пальто итальянской премиальной марки Kiton. Но никаких доказательств столь расточительного шопинга не предоставлялось.

С этого снимка началась история со скандальным пальто, фото: t.me/dark_k

С тех пор только ленивый не обсудил обновку руководителя Минздрава.

Даже внефракционный нардеп Гео Лерос во время заседания в Верховной Раде, на котором присутствовали члены правительства с места выпалил: "И у меня к вам вопрос, в пределах вашей компетенции. Когда в Украине сотни украинцев погибают из-за ковида, вы две недели тому назад купили себе куртку за 620 тысяч гривен. Как, тепло в ней или нет?".

На что Степанов по существу не ответил, парируя, что Леросу присуще хамство.

Корреспонденты "Страны" в тот самый день встретили главу Минздрава, когда он спешил в парламент на час вопросов к правительству. На нем был темно-синий утепленный плащ в деловом стиле.

Подобная вещь марки Kiton из коллекции 2020 года есть на сайте московского ЦУМа. Там сообщается, что это утепленная модель из непромокаемой верхней ткани и шерстяной подкладки с мехом на воротнике. Мы обратили внимание, что на локтях лацканы, а на талии кулиска идентичны тем, что на плаще министра, что на фото в онлайн-магазине.

Заявленная стоимость - 244 550 гривен.

Максим Степанов спешит в Раду, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

На официальной странице итальянского бренда есть и другие аналогичные тренчи из актуальных коллекций. Стоимость их колеблется от €5000 до €11 010.

Кашемировые пальто продаются по цене около €9000 евро.

А вот моделей по €20 000, как приписывали изначально Степанову – мы не нашли. Лишь узнали, что в такую цену будет стоить костюм из шерсти, пошитый эксклюзивно по меркам клиента на мануфактуре в Италии.

Однако портные Kiton в год берут не более 50 подобных заказов.

В Украине же уже пошли мемы, шутки и фотожабы, касательно верхней одежды Степанова по космической цене. И одновременно с этим министр здравоохранения впервые прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Я думаю, что в больном воображении наших политиков она действительно существует. Я же не думаю, что какой-то здоровый человек может серьезно относиться к тому, что возможно купить одежду за такие идиотские средства. С точки зрения стоимости ее. Ну, ее не просто в моем шкафу нет. Я считаю, что это какой-то полный абсурд", - сказал Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

Кстати, о столь дорогостоящей покупке чиновник обязан отчитаться в течении 10 рабочих дней с момента покупки. И соответственно документ о существенных изменениях в имущественном положении публикуется на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции). Однако, его до сих пор нет.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у нардепа Савченко клатч за $7300.