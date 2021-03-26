Жесткий локдаун в украинской столице, которая входит в "красную" эпидемическую зону, оказался на деле не такой уж и жесткий. Многие учреждения продолжают работать подпольно.

Ранним утром буднего дня наши корреспонденты подежурили возле развлекательного комплекса "Авалон", так называемой "штаб квартиры" Виталия Кличко.

Ведь много лет, градоначальник традиционно тут поедает свой "чемпионский" завтрак, проводит деловые переговоры и тренируется в спортклубе Fizika, который находится на последнем этаже комплекса.

С 7 утра на улице Леонтовича стали появляться дорогие внедорожники и статусные иномарки. Они парковались возле развлекательного комплекса. Люди в спортивных костюмах, шортах и с большими сумками с тренировочной формой направлялись в сторону фитнес-центра. Но большинство обходили центральный вход стороной и ныряли в арку.

Все дело в том, что со двора есть второй черный выход из здания.

Авто из кортежа Кличко возле спортклуба на Леонтовича, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Около 8 утра на место приехала Toyota Sequoia из кортежа мэра Киева Виталия Кличко. Именно на этом внедорожнике с идентичными госномера пару недель назад чиновник приезжал на Дорогожичи, где проходили официальные мероприятия в Бабином Яру.

На этот раз в машине было трое крепких парней. Среди них и Роман Гижа, давний и верный водитель-телохранитель Кличко. Он ходил от ресторана к парковке и обратно.

Охранники скрылись в арке и вернулись лишь через час.

Самого мэра мы так и не повстречали. Хотя он много лет, не изменяя традиции, ест тут свою утреннюю овсянку с фруктами или творог с медом на завтрак. Спокойно заходит в элитное заведение в спортивном костюме прямо с тренировки, пробежки или велокросса. На месте переодевается в классический костюм и отправляется по своим делам. А в спортклубе его можно застать в трико во время растяжки после физических нагрузок.

Мер завтракает в "Авалоне" и проводит растяжку в "Физике", фото: pravda.com.ua

На этот раз нам удалось повидать тут другого высокопоставленного столичного чиновника Петра Оленича, директор департамента земельных ресурсов КГГА. Вот он как раз-таки, судя по всему, приехал позаниматься.

На плече у него висела спортивная сумка для тренировочной формы. Через час с небольшим он вышел из здания и уехал восвояси.

Кроме него также были и другие посетители, которые явно шли заниматься в спортклуб.

Развлекательный центр "Авалон" на улице Леонтовича, фото: google.com.ua/maps

Напомним, что спортклубы столицы со вторника официально должны прекратить работу. Однако, как видим, в любимый спортклуб мэра города продолжают ходить на тренировки члены команды самого Кличко.

Развлекательный центр "Авалон" находится неподалеку Владимирского собора в самом центре столицы. Всего в 100 метрах от дома мэра Кличко, что на улице Богдана Хмельницкого рядом с Оперным театром.

В заведении, кроме ресторана, есть еще караоке, летняя терраса с панорамными видом на город, клиника косметологии, салон красоты и, собственно, спортзал. У него достаточно камерный формат и небольшая площадь.

Тут есть тренажеры, зона кросс-фит, кардио-театр, пространство для занятия йогой и зона единоборств.

На сайте заявлено, что в клубе полную приватность, забронировав все пространство под персональную тренировку и заниматься в одиночестве. В летнее время можно делать упражнение на открытом воздухе, так как зал расположен на последнем этаже и есть выход на крышу. А после сжигания калорий можно релаксировать в СПА-зоне.

Годовой безлимитный абонемент стоит около тысячи долларов.

Кличко с Наджиповым и Астафьевой на открытии спортзала, фото: tabloid.pravda.com.ua

"Физика" открылась в средине 2017 года. Тогда Виталий Кличко был на торжественной вечеринке по этому поводу. Он обменивался короткими фразами с певицей Дашей Астафьевой, поздравлял основателей клуба и фотографировался с гостями.

Сам "Авалон" еще во времен лихих 90-х славился, как модная точка на карте Киева. До общепита тут было казино "Будапешт". Но товарищ Кличко - бизнесмен Руслан Наджипов в 2004 открыл на его месте ресторан, а затем один за другим остальные развлекательные заведения в одном здании.