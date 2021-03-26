В четверг, 26 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова, написала на своей своей странице в социальной сети Facebook, что одному из народных депутатов Украины было сообщено о подозрении в уклонение от уплаты налогов на сумму более чем на 97 миллионов гривен.

Позднее в этот же день стало известно, что речь идет о Викторе Мялике из депутатской группы "За Будущее".

Об этом сообщил источник, которого цитирует информационное агентство "Украинские новости".

Мялик во время визита сотрудников ГПУ, фото: facebook.com/VenediktovaIryna

По данным следствия, подозреваемый строил жилые дома, продавал в них квартиры и нежилые помещения. А выручку декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

"Стране" удалось узнать, о какой именно недвижимости политика идет речь.

В своей декларации за 2019 год Мялик указывал, что имеет 158 квартир в Киево-Святошинском районе Киевской области, элитный автопарк и миллионы на банковских счетах.

А также еще длинный список нежилых объектов, коммерческой недвижимости, которую он сдает в аренду, места на паркинге и гаражей. И конечного же земельные участки (площадью как 520, так и более 1000 кв. метров), на которых все это расположено.

В этом торговом центре нардеп сдает площадь в аренду, фото: lvivskiy-maetok.com.ua

Оказалось, что Виктора Мялика можно назвать хозяином жилкомплекса "Львівський маєток" и торгового центра "Маєток", которые находятся на Софиевской Борщаговке.

Тут расположено большинство помещений из собственности народного избранника (речь идет об объектах по адресу пр. Героев небесной сотни, ул. Радужная, Гетьманская, Сагайдачного).

Он владеет зданием ТЦ и землей под ним. Данные об это мы получили в реестра прав на недвижимое имущество Министерства юстиции.

ЖК "Львівський маєток", фото: lun.ua

Это целых два квартала из невысоких пятиэтажных многоквартирных домов со своей инфраструктурой. Тут и свой детский сад, спортклубы, несколько супермаркетов, кафе и рестораны. На сайте застройщика сказано, что за 6 лет на территории ЖК построено 35 домов, в которых поселилось более двух десятков семей.

На сегодняшний день крошечная смарт-квартира на 35 квадратов тут стоит миллион гривен. А вот трешка на 100 кв. метров с ремонтом обойдется 2 300 000 грн.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кирилл Тимошенко затеял свою «большую стройку» в новом доме под Киевом.