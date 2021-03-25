Один из самых популярных и высокооплачиваемых певцов Украины Дмитрий Монатик (Monatik) имеет средних размеров дом в поселке Крюковщина в Киевской области.

Корреспонденты "Страны" подняли квадрокоптер, чтобы показать, как с высоты птичьего полета выглядит семейное гнездо артиста.

Как выглядит коттедж артиста с высоты птичьего полета, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Дима Монатик, чей гонорар в новогоднюю ночь составляет $100 000 за выступление, живет не в огромной резиденции.

Судя по выписке из реестра на недвижимое имущество и сведениям из кадастровой карты, 5 лет назад он купил два участка земли общей площадью 12 соток. Находятся они в селе Крюковщина, всего в 6 км от Окружной дороги по направлению к Боярке.

Коттедж артиста (слева) построен в классическом стиле на прямоугольном участке в 12 соток, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Территория музыканта прямо посреди поля, со всех сторон идет строительство и множество незаселенных домов по соседству. Сам коттедж двухэтажный, построен в классическом стиле с гаражом на одну машину.

Кстати, Дима водит купе Mercedes GLE 43 AMG стоимостью около $70 000.

На заднем дворе дома есть открытая терраса и строение поменьше незатейливой формы. Прямоугольный домик, похожий на коробку, судя по всему, предназначен для гостей.

Во дворе много развлечений для детворы, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

На лужайке мы заметили бассейн, который накрыт на зиму. А еще батут, детскую площадку с горками и качелями, а также игровой домик. Это все для сыновей Дмитрия и Ирины. У пары подрастают двое мальчишек: Даня (5 лет) и Платоша (4 года).

Интерьер дома можно увидеть на видео, которые музыкант публикует в интернете. А вот лица детей он не показывает, фото: instagram.com

И сам Дима, и его супруга, в соцсетях иногда делятся фотографиями из дома. На них можно увидеть, что внутреннее убранство дома, как и наружная отделка, выполнено в светлых тонах. Внутри много свободного пространства и минимум мебели - для активных детских игр и развлечений домашнего любимца – песика по кличке Мона породы Мальтипу. В гостиной - высокие потолки и окна от пола до крыши. На стенах развешены яркие картины, как цветовые акценты.

«Хочется спешить из столь любимого Киева в эту тишину, выйти на красивую террасу и уже никуда не спешить наслаждаясь всем вокруг», - пишет отзыв о своем коттедже на сайте застройщика Ирина, жена Дмитрия Монатика.

На лужайке за домом есть бассейн и постройка в форме "коробки", фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Стоит отметить, что дома, как у Монатика по площади, в этом не самом престижном пригороде сейчас на сайтах недвижимости представлены по $75 000-100 000. То есть по цене заработка артиста за один концерт.

Кстати, по соседству живет еще одна звездная пара певцов Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Ребята как-то отмечали Новый год в гостях у Монатика и им так понравился поселок и проект дома, что вскоре они построили особнячок и себе неподалеку.

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