Народный депутат Ольга Савченко из фракции «Слуга народа» к весне обзавелась сумочкой Dior Caro трендового небесно-голубого цвета из самой свежей коллекции.

Клатч оттенка индиго с эффектом "деграде" (плавный переход одного цвета в другой) выполнен из кожи ягненка и изготовлен на мануфактуре в Италии. Декоративные строчки создают узор Cannage, традиционный для французского дома моды Dior. Замочек с логотипом «CD» цвета состаренного золота повторяет дизайн с флакона духов Christian Dior.

Цепочка и кожаная ручка позволяют носит эту модель на руке или через плечо. Поэтому такой аксессуар подходит как под вечерние, так под повседневные образы.

Сейчас на официальном сайте такая сумочка, как у «слуги народа» Савченко стоит $7300 или 202 000 грн по курсу НБУ на 22.03.2021. В декларации нардепа значатся три дорогостоящие сумки. Однако, ни бренда, ни цены Савченко не указывает.

Ранее «Страна» уже сообщала, что юристка-международница приезжает в ВР на роскошном купе Lexus Rc 300t стоимостью порядка 1 500 000 грн. Этой машины нет в декларации нардепа. Там значится, что у Савченко в собственности более бюджетный кроссовер Toyota CH-R за 847 854 грн. А также указаны три дорогостоящие сумки. Однако, ни бренд, ни цена не уточняются.

В руках у невестки Билозир реплика от украинского бренда, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Еще одна женщина-депутат на той неделе засветилась в зале заседаний с элитной на первый взгляд сумочкой. Речь идет о невестке певицы и экс-министра культуры Оксаны Билозир – Ларисе. Девушка с этого созыва заседает в парламенте и входит в депутатскую группу «Довира». Она, как и звездная свекровь, часто выбирает видные брендовые аксессуары.

На этот раз мы увидели в ее руках сумочку, которая по форме, фурнитуре и ручкам похожа на легендарную серию Lady Dior (сумочка среднего размера стоит порядка $5400). А вот геометрические строчки на черной коже, как в модели Diorama (клатчи по $1 500-2 000). Но точно такой же как у Билозир сейчас в продаже нет.

Но вполне может быть, что у депутата не оригинал, а люксовая копия. Ведь Лариса писала у себя в на странице в социальной сети Facebook, что одну из своих сумок купила в Виннице за 7000 грн и даже предоставляла товарный чек из местного бутика. Речь идет о бордовой Hermes Kelly, с которой депутат пришла в Раду первого сентября прошлого года. Визуально аксессуар полностью совпадает с дорогущей и всемирно известной сумкой, стоимостью более $10 000. Это настолько вожделенный предмет гардероба у многих модниц, что нужно около года ждать в очереди свой экземпляр.

Нам все же удалось разыскать сумку, идентичную Билозир. Это стилизация под Dior, но украинского бренда VerbenaA, с шоурумом на улице Городецкого, что в правительственном квартале Киева. Модель как у нардепа называется Кеte и стоит в 10 раз дешевле оригинального дизайнерского аксессуара. А именно $230 или 6400 грн.

Напомним, как сообщала уже «Страна» первая леди Елена Зеленская и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обновили свои кортежи.