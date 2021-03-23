Украину накрывает волна очередного жесткого локдауна. В стране складывается угрожающая ситуация с госпитализациями по коронавирусу. О переполненных больницах говорят уже на юго-востоке, где ситуация раньше была лучше, чем на западе. В целом же за неделю число "красных" регионов увеличилось в два раза.

Певцы и артисты, которые только обрадовались, что концертная жизнь начала налаживаться - снова вынуждены переносить свои гастроли. Поэтому некоторые из них решили провести локдаун с пользой и отправились в отпуска.

Телеведущая Катя Осадчая, которая ведет передачу о светской жизни знаменитостей и политиков, совместила приятное с полезным. Она улетела в Грузию, где снимает очередные интервью и сюжеты, так как в Киеве тусовочная жизнь остановилась. Фотографиями из поездки она поделилась со своими подписчиками в социальных сетях.

Катя Осадчая в Грузии, фото: instagram.com

"Грузия приходит в себя после локдауна, открываются рестораны, магазины, но многое еще закрыто и, что самое печальное, многие заведения закрыты навсегда, в центре много пустых помещений. Не совсем привычно видеть пустые улицы и самое необычное - спешить в отель к 21:00, как когда-то в детстве домой, чтобы мама не ругала. Впервые в жизни попадаю в город, где действует комендантский час, с 21:00 до 5:00 в Тбилиси запрещено выходить на улицу", - рассказала о жестких правилах в городе Катя.

Катя Осадчая в Грузии, фото: instagram.com

Осадчая уточнила, что улететь и прилететь в Грузию можно только при наличии ПРЦ-теста на COVID-19: "Мир очень изменился, и нам нужно учиться по-новому путешествовать, соблюдать новые правила и не забыть сдать ПЦР на третий день пребывания".

Певица Ирина Билык тоже улетела из Украины, но в теплые края. Звезда отдыхает в отеле Rixos Premium Magawish, который находится в Хургаде (Египет). Здесь же загорает и купается телеповар и судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Билык и Хименес-Браво в Египте, фото: instagram.com

Артист Дмитрий Монатик и певица Maruv тоже прибыли в Хургаду на торжественное открытие нового люксового отеля известной сети.

На берегу моря проводит мартовские дни и певица Светлана Лобода. Вместе с дочками Евангелиной и Тильдой она позирует на фоне пляжа, однако, предусмотрительно не ставит геолокацию в своих социальных сетях.

Светлана Лобода с дочками, фото: instagram.com

В комментариях к фотографии, которую Лобода выставила в Instagram и подписала коротко "это любовь" - пользователи интернета недоумевают, почему певица до сих пор не показывает лицо младшей дочери, которую она якобы родила от Тиля Линдеманна, солиста немецкой группы Rammstein.

В Москве, где сейчас живет и работает Лобода, она является одним из тренеров шоу "Голос. Дети". Как признается звезда, маленькие участники заряжают ее невероятной энергией, однако об участии своей старшей дочки Евы в этом конкурсе звездная мама и слышать не хочет.

Якобы Ева очень рвалась в этом году на "Голос", но Светлана была категорически против. "Не хочу неправильных разговоров. Когда я ей об этом честно сказала, ответ был такой: "Мамочка, я и не собиралась идти к тебе в команду. Я пошла бы к Егору Криду", –рассказала Светлана в интервью "Антенне".

Как писала уже "Страна", нардеп Николай Тищенко провел свой отпуск в отеле Rixos The Palm Dubai.