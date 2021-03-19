С состоянием $7,6 млрд самый богатый украинец Ринат Ахметов передвигается в окружении охраны.

А кортеж Ахметова состоит из четырех "Мерседесов" общей стоимостью 27 500 000 грн.

Ринат Леонидович не изменяет в любви к этой марке и передвигается исключительно на автомобилях немецкого бренда, об этом свидетельствуют многочисленные фотографии журналистов.





Машины бизнесмена спешат по направлению в центр Киева, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Корреспонденты "Страны" стали свидетелями как "Мерседесы" с самым богатым украинцем нарушали скоростной режим передвигаясь по Столичному шоссе на пути в Киев.

Ехал Ринат Ахметов из своей резиденции в Плютах, что под Киевом, где и находится поместье олигарха.

Кортеж, состоящий из автомобилей премиум класса, ехал довольно быстро 100 км/час при разрешенных 50 км/час на данном участке дороги.



Первый автомобиль в колонне – микроавтобус Mercedes Vito. Цена на данный "мерс" стартует от 1 778 985 грн. Бус двигался впереди на расстоянии в 50-70 метров от остальных трех автомобилей кортежа. Таким образом он прочищает дорогу, может посигналить или моргнуть фарами, если автомобили, которые едут впереди, как-то мешают их движению, в кортеже президента такой автомобиль называется “кукушка”.



Затем едет основной автомобиль, в котором находиться олигарх. Это также Mercedes но класса S, он бронирован и в комплектации Maybach. Такой автомобиль обладает 6-литровым двигателем мощностью 630 лошадиных сил, а цена стартует от €700 000.

“Мерседес” Ахметова сзади прикрывает еще два "мерса", один класса GL стоимостью от 2 500 000 грн и еще один бусик Mercedes Vito.



На крыше охранного Mercedes GL установлена система для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств, технической информации, а также для блокировки сотовой связи.

Автомобили сопровождения, которые едут позади, занимают две полосы движения таким образом, чтобы их невозможно было обогнать, периодически они меняются друг с другом.





Увидев кортеж, корреспонденты “Страны” направились за ним примерно на такой же скорости, как и автомобили Ахметова, сопровождающие олигарха. Спидометр нашего автомобиля превысил отметку в 100 км/час в месте, где ограничения 50 км/час, то есть превышение составляет 50 км/час.

Но удивительно, что на данном участке дороги абсолютно отсутствуют камеры фотофиксации нарушений.



Напомним, ранее “Страна” писала, что Ахметов уже переехал в свою дом-крепость под Киевом.