Обнаружена самая популярная сумка Верховной Рады этого созыва! И ею оказалась модель LouLou от французского модного дома Yves Saint Laurent, которая стоит от 35 000 до 70 000 грн.

Фотокорреспонденты "Страны" на этой пленарной неделе увидели такой модный аксессуар YSL у нардепа Оксаны Дмитриевой (СН) и у ее коллеги по фракции Юлии Диденко. А немногим ранее еще двое женщин-парламентариев появились с подобными клатчами.

Сразу стоить отметить, что Дмитриеву называют главной модницей ВР и на каждое заседание она наряжается, как на подиум. Мы обратили внимание на ее любовь к дизайнерским вещам.

Только в этом месяце она появилась в Раде с тремя разными сумками Yves Saint Laurent, которые похожи по форме, но отличаются по текстуре кожи и по цвету. Есть у нее и та самая популярная стеганая модель-«пуховик» (так прозвали за фактуру, которая напоминает дутую зимнюю куртку). Черная лакированная кожа ягненка, серебристая гарнитура. Сейчас такая стоит 63 000 грн, если речь идет об оригинальной вещи, а не о люксовой копии.

Оксана Дмитриева меняет сумки, как перчатки, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Помимо этого, у «слуги народа» есть две коричневые сумочки YSL Niki средних размеров. Правда одна из кожи, другая замшевая. Каждая из них стоит под €2000 (около 66 000 грн). Поэтому, коллекция сумочек Saint Laurent Дмитриевой потянет почти на 200 000 грн.

Эти две трендовые модели сумочки уже не первый год, а дизайнеры модного дома лишь обновляют дизайн от сезона к сезону. Неизменными остаются монограмма Кассандра и ремень-цепочка, который можно носить на плече или трансформировать в две ручки.

Женщины парламентарии зачастую останавливают свой выбор на средней по размерам сумочке, куда помещается телефон, косметичка, портмоне и еще несколько мелочей.

Моделью LouLou молочного цвета с продольной строчкой и логотипом YSL свой яркий весенний образ дополнила еще одна представительница фракции «Слуга народа» Юлия Диденко. На официальном сайте сейчас такая стоит €1650 или 55 000 грн.

Ирина Аллахвердиева ранее тоже приносила в парламент дорогую сумочку от YSL, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В этом сезоне модный аксессуар от французского бренда мы видели и у Ирины Аллахвердиевой (СН). Как уже ранее сообщала «Страна», депутат была замечена под куполом Рады с сумкой Niki от бренда Yves Saint Laurent. коллекции осень-зима 2020 года. Дизайнер марки Энтони Ваккарелло акцентом именно этой модели сделал ремень-цепочку из темного матового металла. Стоимость такой сумочки из бычьей кожи составляет 1509 евро, или чуть более 52 тысячи гривен.

А в сентябре прошлого года с белоснежной сумочкой-пуффером LouLou YSL щеголяла в ВР Юлия Гришина (СН), сообщает сайт parlament.ua. Такой оригинальный аксессуар сейчас в заграничных он-лайн магазинах можно купить за 64 000 грн.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что первая леди Украины Елена Зеленская увеличила свой кортеж.