Традиционно лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко разъезжает на кортеже из двух автомобилей марки Mercedes-Benz.

Много лет подряд Юлю можно было увидеть на заднем пассажирском сидении седана представительского класса. А ее личная охрана следовала позади на джипе модели G 55 AMG, он же "кубик" или "гелик", как именуют эту модель в народе. Такую машину очень часто используют именно в качестве сопровождения в кортежах украинских чиновников и политиков.

Еще буквально месяц назад корреспонденты "Страны" видели, как Тимошенко приезжала на пленарное заседание Верховной Рады на двух "мерсах".

Раньше бодигарды Юли были на "Гелендвагене", теперь на "крузаке", фото: Владислав Бовтрук, Изым Каумбаев, "Страна"

Но вот на днях, народный депутат засветилась на обновленном кортеже. Теперь телохранители Юли следуют за ней на японском внедорожнике Toyota Land Cruiser. Это тоже популярная тачка среди служб охраны. Такой новый джип у официального дилера в Киеве стоит от 1,8 млн грн до 2,5 млн грн.

К слову, недавно увеличила количество машин в своем кортеже и первая леди Украины Елена Зеленская, о чем ранее писала «Страна».

Шоферы политика придерживаются ПДД, , видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Встретили мы автомобили Юлии Тимошенко на Парковой алее, в центре Киева. Нардеп ехала со стороны Конча-Заспы, где находится ее особняк. Отметим, что водители политика вели себя корректно на дороге. Включали поворотники при совершении маневров. Но вот немного превышали разрешенную в столице скорость. А именно, ехали 73 км/час при том, что можно 50 км/час и еще 20 сверху, за которые не штрафуют.

Кортеж немного превышает скорость в черте города, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Кстати, буквально на днях выросли суммы штрафов за нарушение ПДД, в том числе и за превышение скорости. Теперь такой штраф составляет не 255 гривен, а 340.

Напомним, «Страна» недавно сообщала, что вокруг особняка Тины Кароль построили многонаселенный жилкоплекс и целый ряд магазинов.