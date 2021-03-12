Вчера, Елена Зеленская, супруга президента, принимала участие в форуме "Украина 30". Она выступала на открытии дня, посвященного моде.

Корреспонденты "Страны" встретили кортеж первой леди возле КВЦ "Парковый" в обновленном составе.

Теперь в автоколонне появился внедорожник прикрытия и увеличилось количество машин.

На форуме супруга главы государства рассказывала историю о своем скандальном желтом платье, фото: facebook.com

В конце осени мы сообщали, что на одно из публичных мероприятий, которое проходило на Михайловской площади в Киеве, Елена приехала на бронированном Mercedes в сопровождении сотрудников Управления госохраны на седане бизнес-класса Toyota Camry.

С ней был десяток телохранителей и еще сотрудники УГО, которых не пересчитать.

Еще, по нашим наблюдениям, тогда осенью кортеж леди Зе превысил разрешенную скорость по городу. И вместе положенных 50 км/час автоколонна гнала все 114 км/час.

Машины с первой леди и ее охраной едут корректно в сторону Офиса президента, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Сейчас же, машины проехали несколько кварталов от Парковой аллеи до полицейского патруля, что дежурил на дороге. Движение для беспрепятственного перемещения супруги президента не перекрывали, а лишь следили за правопорядком.

Теперь кортеже стало на одну машину больше, чем раньше, видео: Владислав Бовтрук, Изым Каумбаев, "Страна"

Но мы отметили, что теперь личные бодигарды Зеленской следуют за ней на японском джипе Toyota Prado.

А сотрудники госохраны пересели с Toyota Camry на Volkswagen Passat. Уточним, что это нормальная практика, когда авто кортежа меняются в целях безопасности.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Зеленские до сих пор платят коммуналку за апартаменты в крымской резиденции "Император".