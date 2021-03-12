Большое интервью принца Гарри и его жены актрисы Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри по-прежнему остается в первой тройке топ-новостей. Британские таблоиды спешат раздобыть новые подробности скандала. Как выяснили журналисты издания Daily Mail, королева Великобритании Елизавета II собирается в ближайшие дни позвонить Гарри и Меган, чтобы помириться.

На самом деле Сассексы не выдали никаких сенсационных подробностей касаемо своих британских родственников или интересных фактов. Но на слуху остаются откровения Гарри о том, что еще до свадьбы с Меган ему высказывались опасения насчет рождения темнокожих наследников. В итоге малыш Арчи так и не получил титул принца.

Принц Гарри с женой Меган Маркл, фото: CBS News

Букингемский дворец от имени Елизаветы II уже успел обнародовать заявление: "Вся семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассмотрены семьей в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи".

Теперь королева хочет лично урегулировать конфликт. Более того, Елизавета II запретила придворным обсуждать интервью между собой и, тем более, с журналистами.

Источник издания сообщил, что во дворце "все потрясены произошедшим" и хотели бы публично опровергнуть сказанное парой. Источник Daily Mail считает, что королева заняла очень разумную позицию и тем самым подает пример придворным.

Королева Елизавета II с Меган Маркл и принцем Гарри, фото: Flikr

Комментируя состояние членов королевской семьи, инсайдеры заявили, что все они находятся в шоке и печали, а само интервью принца Гарри и его жены Меган сравнивают с нажатием на ядерную кнопку. При этом все ощущают необходимость сохранить "достойное молчание", проявив доброту и сострадание.

Таблоид также сообщает, что в Букингемском дворце якобы было составлено и большое заявление, но пока что Елизавета II отказалась его подписывать, ссылаясь на необходимость более подробно разобраться в ситуации.

Как мы уже писали, интервью Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган транслировалось в эфире американского канала CBS 7 марта. Издание The New York Times на следующий день сообщило, что трансляцию интервью посмотрели 17,1 млн человек.

Кстати, пара находится в ожидании второго ребенка. "Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок", - объявили они представителям прессы.