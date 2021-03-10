"Страна" продолжает серию публикаций о недвижимости украинских топ-звезд.

Мы уже показывали особняк в Пятихатках, где проводит карантин украинская Примадонна - певица София Ротару. А также мы рассказали, что коттеджи по соседству имеют две звездные пары: рэпер Потап и его супруга Настя Каменских, а также актер Юрий Горбунов с женой телеведущей Катей Осадчей.

На сей раз мы проехались к поместью Тины Кароль. Народная артистка живет в громадном доме в селе Зазимье под Киевом вдвоем с сыном Вениамином.

Территория певицы находится возле дороги, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Оказалось, что в последнее время Тина расширила свой двор, обнеся забором участок прямо от ее калитки до дороги. А вокруг ее владений, словно грибы, после дождя, появились недостроенные многоквартирные дома и целый ряд небольших магазинчиков. Так что, теперь в округе ведется шумное строительство и намечается большое заселение новыми жильцами, как только ЖК введут в эксплуатацию.

Это многонаселенный ЖК и ряд магазинчиков прямо у особняка народной артистки, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Некогда село Зазимье, что в 7 км от Троещины, было тихое и уютное. Этот населенный пункт со всех сторон окружает густой лес, который с каждым годом все больше вырубают под застройку. Рядом нет загруженных автомагистралей. Но на узких поселковых дорогах стали появляться тянучки при выезде на трассу, которая ведет в Киев.

Так выглядит поместье звезды с воздуха, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Именно в Зазимье находится имение артистки. Там чуть ли не каждый местный житель знает звездную соседку и укажет на ее вытянутый участок в 20 с лишним соток. Коттедж Кароль площадью около 350 кв. м. находится недалеко от проезжей части, а ориентир - бензозаправка через дорогу от калитки Тины.

Интерьер в особняке выполнен в светлых тонах, фото: instagram.com

В доме есть камин с лепниной, летняя кухня с панорамными окнами, зимний сад, несколько спален. Лично для себя звезда обустроила репетиционную базу и тренажерный зал. Весь второй этаж отведен под детскую и оборудован системой «умный дом». А на последнем уровне –скошенные стеклянные потолки, через которые можно любоваться звездами по ночам и облаками днем.

Персональный спортзал Тины Кароль, фото: instagram.com

В цокольной части большой гараж на три авто. Перед домом будка сторожа и домик для обслуги. На заднем дворе есть мини-поле с воротами для футбола, зона отдыха с местом для разведения костра, сад, которым лично занимается Кароль.

Напомним, что еще в 2007 году Евгений Огир, покойный супруг и продюсер певицы, купил эту землю под Киевом и затеял строительство. Тогда, дом выглядел как большая квадратная коробка из белого кирпича. В те времена, по наблюдениям односельчан, пара приезжала на участок раз в неделю. Но когда Тина забеременела, наведываться стал только Женя.

Он лично контролировал процесс и подгонял рабочих. Роскошный особняк предназначался в подарок жене за рождение сына (18 ноября 2008 года появился на свет их первенец Вениамин).

Так выглядел дом звезды в 2008 году, когда родился сын Веня, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Но Огиру не судилось достроить "семейное гнездышко". Он ушел из жизни в 2013-м из-за рака желудка. В последний год жизни онкобольному Евгению было не до стройки и Тине пришлось лично освоить навыки прораба. Сперва она хотела даже продать дом, чтобы грустные воспоминая об утрате не бередили ей и маленькому Вене сердце. Но спустя пару лет, они таки переехали из квартиры на Оболони в загородное поместье.

В биографическом фильме "Сила любви и голоса" Кароль рассказала, что обустроила все так, как бы понравилось ее супругу: "Я все сделала в доме, как он хотел. Везде есть он, наши вещи: свадебные бокалы, свадебные свечи, наш рушничок... На рушнике написано "На щастя!". Когда нашла его, ревела долго. Я их поставила на самое видное место".

Кстати, недавно мы писали, что Тина Кароль приобрела участок посреди лесопосадки в соседнем селе Рожны и оформила его на имя сына Вени. Вероятно в поисках более тихого и спокойного места для жизни.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что певица Наталья Могилевская переехала в эко-дом на Осокорках.