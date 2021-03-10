На днях США внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи.

Кроме того, Министерство юстиции США уже подало три гражданских иска в суд, потребовав конфисковать недвижимость Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова в Луисвилле, Далласе и Огайо.



В Украине санкции против Коломойского пока никто не вводил, однако тучи над олигархом сгустились. Он давно не выезжал за пределы Украины, и, судя по интенсивности событий, которые разворачиваются вокруг его персоны, еще не скоро сможет поехать куда-либо за границу.

По информации "Страны", сейчас Коломойский живет в своей усадьбе около Днепра, которую делит с Геннадием Боголюбовым.

"Страна" полетала с дроном над поместьем.

Обустроил Коломойский резиденцию в 50 км от города, в живописном селе Никольское-на-Днепре, расположенном в Солонянском районе Днепропетровской области.



Село славится тем, что здесь находится "украинский Стоунхендж" — капище древнеславянского бога Перуна.

Также в этом районе располагались днепровские пороги Ненасытец, где в 972 году при возвращении из похода на Болгарию был убит легендарный князь Святослава Храбрый.



Неподалеку от этих исторических мест Игорь Коломойский с Геннадием Боголюбовыми выстроили целый комплекс из 13 объектов недвижимости: коттеджи, бассейны, бани, спортивный комплекс, дебаркадер с рестораном и гостиничными номерами для гостей.





В народе имение олигарха Никольское называют Коломойское-на-Днепре. Для простых смертных территория строго закрыта, а соседи уже привыкли к суровой охране влиятельного человека.



Вся недвижимость зарегистрирована на ОО "Рикона ЛТД". Эта компания принадлежит нескольким другим офшорным фирмам, которыми владеют Коломойский и Боголюбов.





Чтобы лучше рассмотреть территорию поместья, мы поднимаем в небо дрон. Земля ограждена несколькими заборами. По периметру буферной зоны установлена массивная двухметровая бетонная изгородь, а внутри есть еще один забор, который ограждает имение олигарха от ненужных взглядов. Между домами Коломойского и Боголюбова ограды нет, но они стоят по разные стороны спорткомплекса, который, по сути, делит территорию пополам.



Общая площадь земельного участка около 10 гектаров. Местные рассказывают, что в 90-х на территории располагался госпансионат и детский лагерь, со временем комплекс приватизировали, снесли все старые сооружения и построили коттеджи.



На территории поместья расположены два основных дома-близнеца Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Они оформлены по одному проекту и визуально ничем не отличаются один от другого.

В каждом особняке по 4 уровня. Здесь есть бассейн, баня, тренажерный зал несколько спален, кухня, гостиная и пара санузлов.

Также около каждого дома установлена просторная альтанка с камином и грилем. На своей территории хозяева соорудили огромный спортивный комплекс с крытым теннисным кортом, футбольной и баскетбольной площадками.





На воде мы рассмотрели дебаркадер, в котором находится ресторан и гостиничные номера для гостей. Также здесь есть причал с крытым навесом, где можно поставить небольшую моторную лодку.



Отметим, что на территории очень много деревьев и вечнозеленых растений. Облагорожены клумбы и лужайки.



К сожалению, разглядеть инфраструктуру подробнее нам не удалось. Дело в том, что дрон начала глушить охрана олигарха. Это обычная практика, когда "глушилки" выключают квадрокоптер и он теряет сигнал.



С такими ограничениями на фото-полеты мы столкнулись возле территории, что принадлежит олигарху Ринату Ахметову, а также над государственными дачами, где проживает сейчас президент Владимир Зеленский.