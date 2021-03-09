6 марта, в субботу делегация фракции "Слуга народа" была на аудиенции у патриарха Варфоломея, которая проходила в Стамбуле.

Народные депутаты поздравили его с днем рождения, подарили икону в стиле петриковской росписи.

Варфоломей же дал свое согласие на посещение Украины на 30-е годовщину независимости.

Фотографиями из командировки поделилась Евгения Кравченко. На приеме у архиепископа замечен был замечен и заместитель главы Офиса президента, куратор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко с женой Аленой.

Кирилл Тимошенко в первом ряду слушает речь Варфоломея, фото: facebook.com

Помимо официальной части, нардеп Кравченко запостила в Facebook снимки с прогулки по городу. Некоторые члены украинской делегации воспользовавшись шансом, захватили с собой жен и провели длинные праздничные выходные в турецкой туристической мекке.

“А за чей счёт этот банкет? Да, это нужная поездка, но зачем этот политический семейный туризм? Если они отдельно оплачивали проживание и перелёт своих близких, то ок, ничего страшного, а если это за счёт налогоплательщиков — ужасное расточительство. Мы не можем позволить судам даже конверты для документов купить, но зато тратим на отдых депутатов и их семей”, — сказал нам один из нардепов от "Слуги народа".

"Лучшая компания когда-либо", так подписала снимок с коллегами в Стамбуле депутат Евгения Кравченко, фото: facebook.com

Вот и Кирилл Тимошенко с супругой кроме официальных мероприятий успели побывать в главном дворце Османской империи – Топкапи, где жила Роксолана. Выпить кофе с видом на мечеть Сулеймание, увидеть Босфор, пошопиться на Гранд базар. Об этом написала Алена в своем фотоблоге и отметила, что у Вселенского Патриарха Варфоломея отличное чувство юмора и он оценил цвет на ногтях девушки.

Алена Тимошенко за два дня выполнила все пункты своей туристической программы, фото: instagram.com

Вообще, Стамбул сейчас весьма популярное и доступное туристическое направление для украинцев. Там сейчас весенняя погода (+12), что располагает к экскурсиям и осмотру достопримечательностей.

Еще один чиновник вчера вернулся из Турции.

Алексей Резников, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины и вице-премьер, также отдыхал в Стамбуле с супругой Юлией Зорий. Для политика и ведущей утреннего шоу на телеканале ICTV - это знаковый город.

Ведь именно 14 февраля год назад они обручились прямо во время прогулки на катере по Босфору. Это был сюрприз для Юлии, который помогли организовать друзья Алексея. На тот момент пара встречалась уже три года, но скрывала свои отношения от общественности до последнего. А в августе 2020 года они расписались на границе с Крымом, о чем ранее сообщала "Страна".

Телеведущая много гуляла по городу, фото: instagram.com

И вот, на этот раз семейная чета отправилась на обед в тот самый ресторан Sanset с шикарной панорамой на пролив, где они праздновали помолвку.

Помимо этого, Юлия посетила местные достопримечательности, встретилась с друзьями и устроила мини-фотосессию с видом на Босфор. А в понедельник бизнес-классом Турецких авиалиний они вернулись домой.

Напомним, как уже писала "Страна" мэр Кличко ездил подышать свежим воздухом в Швейцарию и Австрию.