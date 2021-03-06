Информационное пространство обсуждает новость о том, что чета Зеленских исправно платит по коммунальным счетам в принадлежащих им крымских апартаментах.

Об этом заявил Сергей Аксенов, глава аннексированного полуострова. По его словам, задолженности по коммуналке за квартиру в Ливадии (окрестности Большой Ялты) у президента Украины отсутствует.

Как уже неоднократно писала "Страна", на Елену Зеленскую оформлена элитная недвижимость в жилом комплексе "Император", который находится по одному адресу с Ливадийским дворцом. До Ялты отсюда около 7 километров.

Дом выглядит не обжитым, заселено лишь несколько квартир, фото: yalta.ugbn.ru, bazis-yalta.ru

Данные о жилплощади есть в декларации президента за 2019 год. Более актуальных официальных данных опубликовано не было. В соответствии с документом, это почти 130 квадратных метров.

Также у семейства есть парковочное место в этом ЖК. Приобрела семья крымскую недвижимость в 2013 году.

Выложила за жилье у моря чета Зеленских 1 310 000 грн, что значительно меньше рыночной стоимости такого объекта недвижимости.

Агентство Reuters сообщало, что квартира была куплена у бывшего народного депутата Украины, бизнесмена Александра Буряка.

Если бы Зеленские продали апартаменты, то сведения об существенных изменениях в финансовом положении должны были опубликовать в течении 10 дней после сделки.

Но ничего они не указывают, а следовательно квартира принадлежит до сих пор им. Правда, еще в 2019 году Зеленские заявили, что вновь начнут пользоваться этой квартирой только после возвращения полуострова Украине.

Клубный дом на 5 этажей, в котором находится квартира Зе, внешне напоминает дворец с колоннами, панорамными окнами и просторными террасами. Стиль строения соответствует исторической застройке середины XIX века.

Во внутреннем дворике – фонтаны и лавочки для отдыха. Есть подземный паркинг для жильцов, круглосуточная охрана. На крыше оборудована зона отдыха с бассейнами и шезлонгами. А также с верхних этажей открывается роскошный вид на горы и Черное море.

На крыше бассейн, а в подвале - гараж, фото: yalta.ugbn.ru, bazis-yalta.ru

Для жильцов дома премиум-класса доступен вход на закрытый пляж санатории «Ливадия» в 400 метрах от дома, через парк.

Как пишет портал "Крым. Реалии", это действительно престижное жилье, так как среди соседей – только влиятельные люди: российские и украинские артисты, политики, бизнесмены. По словам местных риелторов, в 2013 году цены на квартиры в доме выросли, якобы, из-за того, что тут купил квартиру Зе.

Сейчас 3-команатная квартира в ЖК "Император", площадью почти как у Зеленского (138 кв.м.) стоит 27 миллионов российских рублей, это около 9 500 000 гривен по курсу НБУ на 05.03.2021 года. Или же около $342 000.

Как уже сообщала "Страна", жена Зеленского ездит по Киеву на бронированном Mercedes со скоростью 114 км/час. Ее сопровождают десять охранников.