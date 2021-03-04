Известная певица Наталья Могилевская, которая много лет прожила в самом центре Киева, перебралась на окраину. Подальше от суеты большого города и поближе к природе.

Как стало известно "Стране" от источников в окружении артистки, в прошлом году она поселилась в деревянном домике на Осокорках с видом на Днепр.

Теперь Могилевская проживает на дачном массиве левого берега. Ее двухэтажный домик, скромных по площади размеров, находится на первой береговой линии Днепра.

Из окон звезды открывается живописный вид на реку, видео: Изым Каумбаев, "Страна"

Новая обитель построена в стиле "пляжного домика" и весьма экологична, так как выполнена из дерева. А на крыше размещены две панели – солнечные батареи, которые обеспечивают дом "зеленой энергией".

Имеет коттедж кухню-гостиную, зал для музыкальных репетиций, несколько спален на втором этаже и уличную террасу. Ее украшают китайские фонарики и полотно с изображение Ганеша (это индийский бог изобилия с головой слона).

Дворик небольшой, всего несколько соток. Есть на территории гараж на одно авто и лужайка. Такие небольшие владения в самый раз для Натальи, которая проживает там со своим лабрадором по кличке Ая.

И хоть новый дом певицы стоит прямо на берегу, персонального пляжа или личного выхода к воде у нее нет.

Солнечные батареи на крыше террасы, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Местность, где поселилась певица, далеко не самая престижная, хоть и находится в черте города. Это самая окраина спального района, откуда сложно выбираться в центр из-за узких дорог и плотного заселения. По документам из реестра прав на недвижимое имущество, эта дача не записана на Могилевскую. Возможно, она арендует жилье.

В этой пятиэтажке в центре столицы долго время проживала Могилевская, пока не переехала в частный дом, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В то же время в выписке значится, что у Натальи есть две соседние квартиры в сталинке на Шелковичной, где она и проживала много лет. Это элитный район – Печерские липки или как его еще называют правительственный квартал (из-за размещения там рядом Кабмина, Офиса президента и Верховной Рады).

Малоквартирный дом в Царском селе на Печерске, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Также артистка владеет вип-апартаменты и тремя гаражами в клубном доме на Мичурина. Пятиэтажную постройку на 7 квартир в Царском селе (элитная местность возле Ботсада, ее еще называют Зверинец) возводил свояк Могилевской – Борис Бронштейн, муж старшей сестры Оксаны.

И еще три квартиры певицы разбросаны по разным районам Киева: Позняки, Лыбедская, Лукьяновка.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Кирилл Тимошенко начал свою "большую стройку" в новом доме за 10 миллионов гривен.