Шоу-бизнес потихоньку оживает, несмотря на адаптивный карантин, который действует в стране с 24 февраля по 30 апреля. Звезды ликуют, ведь они снова могут выступать перед широкой публикой и наладить заработки. Даже несмотря на то, что постановлением Кабмина массовые мероприятия разрешены лишь в наполовину заполненных залах и при этом должно быть не больше одного человека на 4 кв. м. площади.

Но и при таких ограничениях начало весны ознаменовалось "оттепелью" в концертной жизни украинских топ-артистов. Так, в столице прошло несколько сборных выступлений в ДК "Украина" и на других площадках Киева. Юмористы из "95 квартала" отправились в долгожданный тур по стране. А вместе с ними о плотном гастрольном графике объявили певицы Тина Кароль и Наталья Могилевская.

10 выступлений запланировано у друзей президента Зеленского на ближайший месяц. Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Степан Казанин и Елена Кравец отыграют первое шоу "Вечерний квартал" уже завтра в Днепре. Кстати, там в местном цирке состоится два выступление кварталовцев подряд на 17:00 и затем на 19:00. После они отправятся в родной Кривой Рог. А в закрывают гастроли творческий вечер в Киеве и Одессе.

По этому поводу Кошевой, известный как "Лысый" даже записал видеообращение к поклонникам и выложил на своей странице в фотоблоге Instagram.

"Через полтора года с большим перерывом мы едет в маленький гастрольный тур. Для нас это будет проверка, потому что за полтора годам ы отвыкли от зрителя. Для вас это будет по кайфу. Приходите на концерт, кайфонем вместе. Мы пошутим, вы поржете", - с трепетом в голосе говорит комик в своем ролике.

Кстати, по внешнему виду Евгения заметно, что последнее время он больше отдыхал чем работал и успел наесть пару лишних килограмм.

"Аж не верится, наконец-то увижу зрителя, первый тур с начала пандемии дождались", - говорит Казанин на видеозаписи, которым делится "95 квартал" в соцсетях.

Во время выступления Кароль выкладывается на полную, фото: viva.ua

17 сольников в марте запланировано у народной артистки Украины Тины Кароль.

И если "95 квартал" для своих выступлений выбрали города-миллионики, то Тина отправится в провинцию. Но это не мешает ей, к примеру, собирать полные залы в городе Энергодар и Червоноград трижды за один день на 15:00, 17:00 и 19:00. Помимо этих концертных марафонов, зрители могут насладится пением Кароль в Дубно, Коломые, Владимир-Волонском, Бердянские и еще нескольких украинских городках.

Могилевская зажгла на сцене полтавского Дворца досуга, фото: instagram.com

Вчера же в городе Полтава стартовали всеукраинские гастроли Натальи Могилевской. "Мой̆ первый тур, первый концерт во время карантина. Спасибо Полтава. Было волнительно… и знаете.. Я очень соскучилась по концертам, по этому приятному волнению перед выходом на сцену. Очень скучала по вашим сюрпризам: ох уж эти красные сердца, которые заполнили весь зал. Спасибо, что пели вместе со мной! Спасибо, что не сдерживали эмоции и танцевали просто под сценой!", - радовалась певица.

На первую неделю марта у нее запланировано 6 концертов и всего лишь один выходной. Увидеть и послушать живьем Могилевскую посчастливится фанатам в городе Кременчуг, Кропивницкий, Черкассы…

Мы отметили, что стоимость билетов держится на докарантинном уровне и особо не поменялась. В небольших городках пойти на концерт можно и за 100 гривен, а вот в крупных стоит выложить не менее 500 за одного.

К примеру, самый бюджетный вариант на галерке во Дворце культуры "Современник" Энергодара на сольник Тины Кароль стоит всего 50 грн, а самый дорогой 1300. За вечер с "95 кварталом" нужно отдать от 600 до 2200 грн за входной билет. Наталья Могилевская держит "золотую середину". Зритель может выбрать место за 250 грн на балконе или за 1100 в первых рядах партера.

Напомним, ранее "Страна" писала, что супер-блондинка Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре.