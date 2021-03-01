С прошлой неделе в кулуарах Верховной Рады и в социальных сетях не утихают обсуждения наряда одной из женщин-депутатов от "Слуги народа".

35-летняя Людмила Буймистер пришла на работу в парламент в черном кожаном платье-рубашке с поясом и в бежевых леггинсах.

Пользователи Facebook уже прозвали ее "комиссаршей", "Анкой-пулеменчицей" и "доминантом".

Людмила Буйместер в наряде "под кожу", фото: tabloid.pravda.com.ua

Сама Буймистер в комментарии "Стране" отметила, что свой кожаный лук купила в масс-маркете.

"Это испанский бренд Zara. Я уже не помню стоимость. Я, по-моему, даже на скидках это покупала. Я в принципе не вижу смысла приобретать очень дорогую дизайнерскую одежду, потому что мода меняется быстро, - говорит Людмила и добавляет, что ей также нравятся вещи украинских модельеров. - Люблю украинских дизайнеров. Очень классный бренд Must have. В ЦУМе много украинских дизайнеров на третьем этаже представлено".

Мы действительно нашли похожую рубашку в "Заре". Стоит она 1799 гривен, а леггинсы, как у нардепа, можно приобрести за 800-1000 гривен.

Хотя одежда "под кожу" этой весной считается актуальной, стилист Елена Тихая, которая работает со звездами и политиками утверждает, что в образе Буймистер "все плохо".

"Все элементы вместе не смотрятся гармонично. Нарушена пропорциональность: ремень на завышенной талии и обувь на каблуке делит силуэт на: короткое туловище и ноги. При этом тонкий материал леггинсов и фактура не позволяют восхититься длиной ног, только толщиной. Кроме непропорционального силуэта мы еще видим усиливающую эффект дешевизны обувь. Ботинки с металлическими вставками из разного материала с яркими спорт-шнурками. Прическа девушки в сочетании с ярким цветовым контрастом между платьем и леггинсами - выглядит искусственно и гротескно. По этому мы видим не человека, а отдельно: яркую голову, короткое туловище и плотные ноги", - объясняет стилист.

Кстати, несмотря на то, что депутат говорит о любви к масс-маркету, фотокорреспонденты "Страны" как-то видели Буймистер в культовом клетчатом шарфе прославленной британской марки Burberry за $390. При этом на сайте отмечается, что его изначальная цена была $500. А это около 14 000 грн по курсу НБУ на 01.03.2021 года.

Нардеп в шарфике от Burberry, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

А еще в парламент девушка приходила в футболке от легендарного немецкого бренда Karl Lagerfeld. Стоит такая оригинальная вещь около 3000 гривен.

Буймистер в футболке Karl Lagerfeld, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Кто такая Людмила Буймистер и что в ее декларации?

Людмила Буймистер родилась в Москве в семье дипломатов. Окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), а во время учебы работала помощником главного юриста в российской нефтяной компании "ЮКОС". Получила также образование в Лондонской бизнес-школе по специальности "Корпоративные финансы: Оценка бизнеса, риск, реструктуризация" (Великобритания).

В Украину приехала на работу в структуры корпорации "Индустриальный союз Донбасса".

Буймистер является экс-директором (2012-2018 годы) и председателем наблюдательного совета принадлежавшей ИСД Гданьской судостроительной верфи (Польша). Также она была членом наблюдательного совета венгерского металлургического завода "ИСД-Дунаферр", говорится на сайте Верховной Рады.

На выборах 2019 года прошла в Верховную Раду IX созыва от партии "Слуга народа" по 223 мажоритарному округу Киева (Шевченковский район).

Воспитывает двоих дочерей от двух браков. Сейчас замужем за Сергеем Журавлем, который работает ее помощником на общественных началах.

В декларации за 2019 год значится, что Людмила владеет квартирой в Киеве, площадью 66,6 кв. метров, а еще одни апартаменты в столице делит с родителями. У ее супруга есть квартира на 66 квадратов в Новомосковске.

Автомобиль в семье один и это джип Nissan X-TRAIL 2008 выпуска, который записан на Людмилу.

За прошлый год нардеп получила 151 630 гривен зарплаты в парламенте, а также 156 778 гривен возмещение представительских расходов, связанных с работой в ВР.

Наличкой Буймистер хранит $300 000 и 1 329 552 гривен, а на банковском счете в "Приватбанке" - 33 286 гривен.

Как писала уже "Страна", нардеп Жан Беленюк отметил 30-летие в ресторане на Днепре, где подают салат из лобстера и эклеры с крабом.