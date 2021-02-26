23-го февраля бывшему президенту Виктору Ющенко исполнилось 67 лет. И если в прошлом году он праздновал с размахом и приглашал друзей, то на этот раз ограничился лишь семейными посиделками.

Его старшая дочь Виталина выложила в свой фотоблог Instagram несколько фотоснимков с ресторана, где отмечали это радостное событие. Поздравить экс-президента пришел сын Андрей с супругой Еленой Безуглой (девичья фамилия), сын Тарас и дочка Кристина.

Виталина Ющенко со своими детьми, а также младшим братом Тарасом (внизу слева) и сестрой Кристиной (вверху слева), фото: instagam.com

Интересно, что на празднике отсутствовала Катерина, жена именинника, а также София, одна из дочерей. Возможно, они просто не захотели фотографироваться.

Андрей Ющенко с сестрой Виталиной, фото: instagam.com

Отметим, что сейчас на слуху внучка третьего президента - Доменика. Совсем недавно она приняла участие в певческом шоу "Голос. Перезагрузка", что транслируется на канале "1+1". Доменике Ющенко 20 лет. По ее словам, участие на шоу - мечта еще с 2013 года.

Видео: YouTube/Голос країни

Отметим, что ни один из членов жюри к ней не повернулся. Тренеры посоветовали Доменике Ющенко набираться сценического опыта и приходить на проект в следующий раз.