На днях вышла замуж украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук.

Девушка стала женой казахского бизнесмена по имени Алмаз, который и оплатил все ее прихоти, включая церемонию на Мальдивских островах и дизайнерское свадебное платье. Снимками и видео с долгожданного праздника Онуфрийчук поделилась в своем фотоблоге Instagram.

Онуфрийчук до церемонии, фото: instagram.com

Утро невесты традиционно началось с наведения марафета. Отметим, что помимо родственников и друзей пары, на Мальдивы прилетели визажист, парикмахер и фотограф.

Платье у Иванны было от ливанского дизайнера Жорджа Хобейка, а подруг невесты, среди которых были маленькие девочки, нарядили в одинаковые розовые платьица. Жених же появился в молочном костюме и белой рубашке. Фату Иванна не надевала, отдав предпочтение лаконичной прическе с распущенными волосами.

Невеста в платье от GEORGES HOBEIKA, фото: instagam.com

Церемония проходила на частном острове Воава, который обслуживает персонал Four Seasons. Всего Воава может принять до 22 человек и стоит это от $40 000 в сутки.

Для гостей праздника пели Дан Балан, Дима Монатик и его подопечные — Lida Lee и Nino.

Также на свадьбе выступил Амадор Лопес с группой RUMBERO's. Ведущими свадьбы были шоумен Александр Белов и телеведущая Екатерина Варнава.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Іванна Онуфрійчук (@ivannaonufriichuk)

Летом пара планирует сыграть свадьбу в Украине. Поскольку любимый Иванны живет в Швейцарии, пара будет жить на две страны.

Иванна и Алмаз, фото: instagram.com

Иванна Онуфрийчук, которая прославилась благодаря авторскому шоу "Без галстука", где она интервьюировала политиков, с будущим мужем познакомилась в Испании, куда ездила отдыхать и принимать детокс-процедуры. После - они долгое время общались в телефонном режиме. Серьезно начали встречаться около года назад, а несколько месяцев назад казахский бизнесмен сделал девушке предложение.

Как писала уже "Страна", на прошлой неделе Настя "с собачкой из Уханя" вышла замуж за главу Госмиграционной службы. Молодожены выбрали обручальные кольца Cartier и в день свадьбы ели чизбургеры.