Сегодня ньюзмейкером дня стал Александр Скичко, губернатор Черкащины. Дело в том, что Черкассы одними из первых получили часть доз, прибывшей вчера в Украину индийской вакцины от коронавируса CoviShield и именно в этом городе сделали первую прививку от COVID-19.

А буквально на днях глава Черкасской ОГА засветился на местном горнолыжном курорте Водяники. Вместе с женой Елизаветой Юрушевой он покатался на лыжах, а заодно и попиарил Черкасскую область, которую возглавляет.

Вместе с парой на отдыхе были дети: их общая дочь Тата (Наталья) и сын Юрушевой от первого брака - Даниель.

"Сегодня впервые поставили нашу красавицу на лыжи. Горнолыжный курорт на Черкащине - идеален для таких маленьких новичков. П.С. Приятно, что есть такие места! Но хотелось бы больше! Приглашаю инвесторов к сотрудничеству! Внутренний туризм должен развиваться", - написал Скичко у себя на странице в социальной сети Facebook, а "Страна" рассмотрела, что за куртку он надел для визита в Водяники.

Оказалось, что у 29-летнего губернатора верхняя одежда от итальянского бренда класса люкс Moncler. Наиболее популярной продукцией марки являются куртки и спортивная одежда. Слово Moncler - это аббревиатура названия города Монестье-де-Клермон, расположенного во французских Альпах.

Как гласит история современной моды, название бренда в честь альпийского города не было случайным. С самого начала, Moncler производила ватные спальные мешки, дождевики и палатки с телескопической структурой и внешним покрытием. Первые ватные куртки изготавливались для рабочих и, главным образом, делались для защиты от холода. Рабочие носили такие куртки поверх комбинезонов.

Скичко с пасынком Даниелем, фото: facebook.com

Как заявляет производитель, модель пуховика под названием Cluny, которую себе приобрел губернатор - отличается сочетанием практичности и элегантного дизайна. Парка (длинная теплая куртка) представлена в трех цветах: зеленом, как у Скичко, черном и синем. Внутри изделия - пух/перо, а опушка капюшона - мех койота.

Стоит такой пуховик €1625 или около 55 000 гривен по курсу НБУ на 24.02.2021 года.

Интересно, что модели в зеленом цвете нет уже в продаже. На официальном сайте можно заказать либо черную, либо синюю куртку.

Как уже писала "Страна", Александр Скичко известен на всю страну прежде всего своей творческой деятельностью.

Он был популярным юмористом, пародистом и телеведущим, пока не женился на Елизавете Юрушевой и не попал в Верховную Раду. Его знают, как зятя большого человека – крупного бизнесмена Леонида Юрушева, которому принадлежит ряд гостиниц в украинской столице, среди которых пятизвездочные InterContinental Kiev и Fairmont Grand Hotel Kyiv.