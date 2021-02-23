Аккурат перед новогодними праздниками Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса Президента сделал своей супруге Алене новогодний подарок за 10 миллионов гривен.

Молодой чиновник приобрел загородное поместье недалеко от Киева и об этом первой сообщила "Страна". Поместье оформлено на жену.

Еще летом этот особняк был выставлен на продажу, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Мы сделали эксклюзивные кадры новой недвижимости соратника президента и выяснили, что дом площадью 354 кв.м. находится в коттеджном городке "Альпийка" по Новообуховской трассе близ села Подгорцы. Семейство Тимошенко присматривалось к этому коттеджу еще с лета прошлого года, а оформили двухэтажный дом проекта "Зальцбург" на жену замглавы ОП.

В начале января мы увидели, что дом еще был необжитым, а территория - не облагорожена. Поэтому мы решили побывать еще раз в коттеджном городке "Альпийка", где находится недвижимость Тимошенко. Чтобы рассмотреть ее с высоты птичьего полета мы запускаем дрон.

Дом Кирилла Тимошенко, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Первое, что бросается в глаза, это табличка с надписью "продажа" ее так никто и не убрал. Но в середине июля на жену Тимошенко были оформлены два небольших участка общей площадью 6 соток, прямо примыкающих к дому. А уже 2 января 2021 года семейная чета приобрела там еще 27 соток земли и собственно особняк.

Все это обошлось Кириллу в плюс-минус 10 миллионов гривен. Эта сумма выходит, если умножить площадь купленного дома на стоимость квадратного метра особняков, которые сейчас есть в продаже в том же поселке, - $1000-1300, или около 28 000–37 000 гривен (по курсу НБУ). Цифры включают в себя и стоимость земли.

Сейчас забор, который отделяет участок от дороги частично демонтирован, видимо будут строить новый.

Территорию действительно понемногу облагораживают. Двор почистили от гор строительного мусора, вырезали сорняки и заросли.

Чета Тимошенко владеет особняком на 4 спальни, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Также мы обратили внимание, что во дворе много протоптанных тропинок и следов от автомобильных шин, заезд на территорию расчищен аж до асфальта.

Видимо, куратор проекта "Большая стройка" затевает и свою личную "большую стройку", так как неподалеку от коттеджа во дворе установили домик для ремонтников площадью около 10 кв. м.

Из-за покрова снега трудно разглядеть, успели ли укрыть участок идеально ровным и зеленым газоном.

Имение Тимошенко в "Альпийке" с высоты птичьего полета, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Отметим, что, судя по декларации, Кирилл Тимошенко может позволить себе такую покупку. Тем более, что дом и земля - это не единственные крупные покупки Кирилла Тимошенко за время после назначения на должность в ОП. Летом 2019 года он купил кроссовер BMW X5 за 2 640 653 гривен.

Как писала уже "Страна", у Тимошенко есть также просторная квартира в столице на 181 квадрат по улице Коперника и три паркоместа в этом жилкомплексе.