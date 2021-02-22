20 февраля, в субботу состоялось бракосочетание Анастасии Зинченко "с собачкой из Уханя" с Максимом Соколюком, главой Госмиграционной службы. Около года вся страна следила за этим романом, который перерос в серьезные отношения и брак.

По словам Соколюка, все началось в феврале прошлого года с его звонка девушке, которая на тот момент не могла эвакуироваться из китайского Уханя.

В конце апреля Зинченко вернулась в Украину и встретилась с ним лично. Это и было начало их связи.

"Еще осенью мы знали, что 20.02.2021 хотим роспись. Мы хотели провести этот день вдвоем по нашей любимой программе. Я сама фотограф и всегда говорю парам "программа этого дня должна быть о вас, о вашей семье со всеми любимыми привычками и предпочтениями", - написала Настя в своем фотоблоге Instagam, где уже указала свою новую фамилию - Соколюк.

Любимой программой этой пары оказалась: роспись, обмен обручальными кольцами, фотосессия и перекус в "МакДональдс", а Настя каждый шаг выкладывала в социальные сети.

Молодожены выбрали ювелирные изделия из желтого золота от французского дома Cаrtier. Оригинал такого обручального кольца из коллекции Love стоит около 35 000 гривен.

Свое утро невеста провела в салоне красоты Clipse, который пренадлежит Алле Барановской, жене народного депутата Николая Тищенко (СН).

Из меню "МакДональдса" ребята заказали по чизбургеру и картофельные дипы.

43-летний жених на свадьбу облачился в черный строгий костюм с галстуком и белой рубашкой. А 23-летняя невеста позирует на снимках в бежевом платье с открытыми плечами и глубоким вырезом в зоне декольте.

Отметим, что никакого торжества и гуляний по поводу бракосочетания не было, но Настя не исключает, что возможно, они еще закатят пышную свадьбу.

В своем посте, посвященному событию, девушка написала, что этот год с Соколюком был очень насыщенным. У них было много разных ярких событий в жизни, что появилось ощущение, что они прожили вместе минимум 2-3 года.

Максим Соколюк со своей новоиспеченной женой, фото: instagram.com

Кстати, в день свадьбы пара решилась сделать второй раз одинаковые татуировки. Похоже на то, что это дата их знакомства, когда Соколюк позвонил Зинченко, и дата их личной встречи в апреле. Ранее, кстати, они уже набили идентичные тату - с сердечком и самолетиком.

Пара сделала одинаковые татуировки, фото: instagram.com

Интересно, что девушка в своем фотоблоге завила, что их отдых в Африке - и был медовым месяцем. В средине февраля Максим и Настя 10 дней провели на Занзибаре. Они наслаждалась каникулами в тепле, на берегу океана, летали на настоящее сафари на материке и арендовали мопед для осмотра достопримечательностей на острове. Но улетели они оттуда с проблемами, так как вместе со 190 нашими туристами застряли на острове. Перевозчик Skyup.Aero не смог во время доставить на родину пассажиров. Людей долгое время держали в крошечном аэропорту без еды и воды. Сухпайки раздали лишь под вечер, сообщив, что рейс отменен из-за непогоды в Киеве.

Пара в Африке, фото: instagram.com

Напомним, что ранее Максим Соколюк был женат. От первого брака у него есть двое детей. Ради Насти он развелся с супругой Юлией, которая в комментарии "Стране" тогда сказала, что "ситуация слишком личная для меня и моих детей".