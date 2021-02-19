Анастасия, дочь известного харьковского предпринимателя Павла Фукса рассекретила своего нового избранника. 25-летняя девушка встречается с индийским бизнесменом Ручиром Лалит Моди. Пара вместе уже около двух лет и дело, скорее всего, идет свадьбе.

Анастасия и Ручир Лалит Моди, фото: instagam.com

Известно, что Ручир - сын Лалита Кумар Моди, индийского беглого бизнесмена и администратора крикета. По данным, которые есть в свободной электронной энциклопедии "Википедия", он был основателем, первым председателем и комиссаром Индийской премьер-лиги (IPL) и руководил турниром в течение трех лет до 2010 года.

Бойфренд Анастасии имеет несколько бизнесов в Индии, в частности он является директором табачной компании Godfrey Phillips India. Он изучал бизнес менеджмент в Лондоне (Великобритания), где, вероятно, и познакомился с Фукс.

Настя и Ручир уже вместе около двух лет, фото: instagram.com

День всех влюбленных пара провела на Мальдивских островах. Ребята много путешествуют и если Ручир часто выкладывает фотографии со своей девушкой в социальные сети, то Настя наоборот - старается не афишировать эти отношения.

Напомним, что Анастасия уже была замужем и имеет сына. В 2016 году она обручилась с внуком бывшего министра внутренних дел Ливии и одного из ближайших соратников покойного Муаммара Каддафи. Масуд и Настя стали мужем и женой во французской Ривьере. Тогда они сыграли свадьбу на вилле Эфрусси-де-Ротшильд в Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу во Франции.

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