Яркая блондинка из фракции «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева засветила в парламенте статусный аксессуар.

Нардеп, к которой приклеилось выражение "корабельная сосна", после сексистских высказываний ее коллег Александра Корниенко и Давида Арахамии, на сей раз привлекла внимание часами по цене автомобиля. Фотокорреспонденты "Страны" рассмотрели на запястье парламентария Ulysse Nardin модели Classico Jade. Это швейцарские часы традиционной круглой формы с перламутровым циферблатом и россыпью бриллиантов по кругу на базеле. Браслет выполнен из крокодильей кожи благородного коричневого цвета.

Они из коллекции 2018 года и изначально стоили $9 900 или порядка 275 000 грн. Сейчас же можно найти эти часы со скидкой 15-20%.

Ирина всегда одевается нарядно в Верховную Раду, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В декларации Аллахвердиевой на сайте НАПК (Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции) есть сведения лишь о часах фирмы Frederique Constant, по стоимости почти в 2 раза дешевле чем Ulysse Nardin, о которых речь в статье.

Ранее же, наши парламентские журналисты замечали у нардепа дорогие и именитые сумочки. Например, стеганную модель Niki от французского бренда Yves Saint Laurent коллекции сезона осень-зима 2020 за 52 000 грн. Или клатч итальянского модного дома Gucci за 46 000 грн.

Напомним, ранее «Страна» сообщала что Аллахвердиева приезжает в ВР на серебристом внедорожнике Lexus.