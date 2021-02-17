Ресторатор и политик Николай Тищенко - любитель красивой жизни. Вместе с молодой женой Аллой Барановской они не пропускают громкие столичные тусовки. Предпочитают модные брендовые вещи, роскошные ювелирные украшения и коллекционируют швейцарские часы.

Многие дорогостоящие аксессуары народный депутат внес в свою налоговою декларацию. А вот суммы, потраченные на отдых в отелях класса люкс на дорогих курортах, "Слуга народа", так и не предоставил до сих пор в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции).

Хотя, по закону должен отчитаться в течении 10 дней с даты существенной траты в размере 50 прожиточных минимумов и выше. А это 117 400 грн на сегодняшний день. Явно семейство Тищенко спустило больше на каникулы в Дубае (ОАЭ), о которых недавно писала "Страна".

Также в декларации у депутата практически нет собственной недвижимости. Отображена небольшая квартира жены, ее же 10 соток в Киеве, отчий дом, нежилые помещения в совладении с бизнес-партнерами.

Корреспонденты "Страны" выяснили, что Николай с супругой Аллой и их сыном Давидом живут в апартаментах в Царском селе.

По документам ясно, что квартирой своего товарища Виталия Ситака (ранее работал шеф-поваром в ресторанах "Сейф", "Велюр", "Ришелье") на 158 кв м и за 7 552 761 грн Тищенко пользуется бесплатно.

Жилье находится на склонах Днепра, у подножья - Родина-Мать. Рядом Ботанический сад, бизнес-центр, где расположен ресторан Coin, принадлежащий Тищенко.

Речь идет о жилкомплексе PecherSKY. Это один из немногих высотных домов в элитной местности на Печерске, именуемой Царское село или Зверинец.

Тут в основном находятся роскошные частные особняки или малоквартирные дома клубного типа.

В интерьере гостиной ресторатора доминирует коричневые тона, фото: instagram.com

Судя по выписке из реестра прав на недвижимое имущество, апартаменты, где живет семейство Тищенко, расположены на одном из верхних этажей. Из панорамных окон их квартиры открывается вид на деловой центр города. В своем фото-блоге Instagram жена нардепа делилась снимками их семейного гнездышка. Также часто Алла Барановская делает селфи в подъезде и холле ЖК.

Семейство в холле ЖК PecherSKY, фото: instagram.com

Можно увидеть мраморные полы, золотое обрамление, лаунж-зону и ресепшн. Идентичный интерьер на снимках с сайта жилкомплекса. Нахваливая высотку, там сообщается, что на территории есть закрытая детская площадка, футбольное поле, четырехуровневый подземный паркинг, 50 камер видеонаблюдения и консьерж-служба.

Рекламный проспект гласит, что у дома отличное расположение, так как легко можно добраться в Конча-Заспу, аэропорт "Борисполь" или центр Киева.

Это единственная высотка в Царском селе, фото: lun.ua

Стоит отметить, что сейчас за квадрат тут просят 112 000 грн. Соответственно, рыночная цена квартиры, в которой живет Тищенко, на сегодняшний день порядка 17,7 миллионов гривен.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что София Ротару на карантине скучает в своем загородном особняке в Пятихатках.