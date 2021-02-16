Несмотря на снежный коллапс на дорогах столицы и неутешительный прогноз погоды, столичный мэр Виталий Кличко уехал отдыхать. Как уже сообщала "Страна", он написал заявление на один день отпуска, а именно на пятницу 12 февраля. Но по факту отсутствовал в Киеве дольше, захватив выходные. По информации СМИ, Кличко собирался провести уикенд на горнолыжном курорте Турции.

И пока тут коммунальные службы разгребали сугробы на автомагистралях и тротуарах, младший брат градоначальника – спортсмен и бизнесмен Владимир Кличко получал истинное удовольствие от погоды за городом, где находится поместье Кличко. Ранее мы уже сообщали, что у мера есть особняк в сосновом лесу в поселке Лютеж, что на берегу Киевского водохранилища. Так вот, во время всемирного карантина из-за пандемии коронавируса, Владимир много времени проводит в Украине. А именно в деревянном срубе брата под Киевом.

Володя много времени проводит на свежем воздухе, фото: facebook.com

Кличко-младший с завидной регулярностью выкладывает фото своих зимних развлечений. Вот он на зимней рыбалке. Сидит на льду со снастями в ожидании клева. Вот рассекает по замерзшему в лед водохранилищу на надувной лодке с пропеллером. То гоняет шайбу с товарищами на свежем воздухе при -12. Видно, что Володя кайфует от такой лютой и снежной зимы. Ведь раньше, он большую часть времени проводил в Германии. Или в солнечной Калифорнии. Там у Кличко-младшего есть вилла.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что особняк Потапа находится по соседству с домом кума Горбунова.