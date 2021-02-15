Большая проблема случилась у почти двух сотен украинцев, которые отдыхали на Занзибаре.

Это остров в Индийском океане рядом с Танзанией (Восточная Африка). Как стало известно от наших туристов, они уже трое суток не могут вернутся домой. Перевозчик Skyup.Aero не может во время доставить на родину 190 пассажиров. Людей долгое время держали в крошечном аэропорту без еды и воды. Сухпайки раздали лишь под вечер, сообщив, что рейс отменен из-за непогоды в Киеве. Затем украинцев поселили в отель от аэропорта.

Следующие двое суток наших туристов несколько раз привозили в аэропорт, "кормили" обещаниями про скорый отлет, но по итогу украинцы до сих пор в Африке.

Среди застрявших руководитель Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко, более известная, как «украинка с собачкой из Уханя». Пара 10 дней провела на Занзибаре. Они наслаждалась каникулами в тепле, на берегу океана, летали на настоящее сафари на материке и арендовали мопед для осмотра достопримечательностей на острове.

Но когда пришло время возвращаться домой – влюбленных ждал неприятный сюрприз. Их полет отменили несколько раз подряд.

Максим и Настя знакомы почти год, фото: instagram.com

Поэтому, День святого Валентина Максим и Настя провели еще на Занзибаре. Благодаря заминке с перелетом, им удалось увидеть плантацию морских водорослей, которые выращивают местные жители и потом делают из них одежду или употребляют в пищу. А также посмотреть, как живут морские звезды, ежи и экзотические рыбы в естественной среде обитания.

Настя знакомится с богатым подводным миром Индийского океана, фото: instagram.com

Но на следующий день, продолжились приключения с возвращением домой. Как оказалось, чартерный борт, который должен отвезти украинцев в Киев - сломан. По словам Зинченко, которая регулярно сообщает в своем фотоблоге Instagram актуальные новости, местные починить самолет не могут.

Поэтому перевозчик Skyup.Aero на днях отправит нужную деталь и специалистов для ремонта. Посадить 190 украинцев на текущие рейсы тоже не могут, так как они укомплектованы под загрузку. Поэтому, наши туристы скитаются от отеля к хостелу, без медицинских страховок, которые закончились пару дней назад. И что самое главное, без понимания, когда и как они смогут отказаться на родине.

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