Эта пара вместе уже почти год благодаря ковиду. Руководителя Госмиграционной службы и юную украинку свел необычный случай. В начале пандемии Анастасия Зинченко оказалась в эпицентре заболеваемости в китайском городе Ухань. Она отказалась экстренно эвакуироваться из-за того, что на борт не брали ее карманную собачку по кличке Мишель. И тут же стала знаменитой на всю страну.

Ее возвращение взял под контроль президент Владимир Зеленский, а лично забирал на самолете Максим Соколюк.

С тех пор, у пары зародились романтические отношения, несмотря на то, что чиновник был еще официально женат.

На прошлой неделе Соколюк и Зинченко, которые живут в гражданском браке на съемной квартире, улетели в отпуск. Влюбленные отправились в Танзанию, на остров Занзибар. Этот курорт сейчас набирает популярность среди туристов. Тут теплые воды индийского океана, много экзотических фруктов, хорошие отели, не очень высокие (сравнительно с Мальдивами) цены.

Эти факторы перевешивают негатив в виде окружающей африканской разрухи, а также сильных отливов, когда вода уходит далеко от берега - иногда на километр и более.

Влюбленные активно проводят время в отпуске, фото: instagram.com

В средине отдыха пара отправилась на сафари. Они выбрали двухдневное путешествие на материковую часть Африки чтобы посмотреть как живут дикие животные в своей естественной среде обитания. Максим и Настя выбрали экскурсию с ночевкой и перелетом на небольшом самолете. Такое удовольствие на одного туриста стоит около 22 000 грн.

А за тур на 7 дней в приличный пятизвездочный отель на Занзибаре с авиабилетом, проживанием и питанием все включено стоит по меньшей мере 42 000 с человека. То есть, путевки и экскурсия для пары обошлась в среднем в 128 000 грн. При этом в декларации главы Миграционной службы Украины указано, что его зарплата на госслужбе в 2019 году составила 1 365 069 грн или 113 775 грн в месяц.

Напомним, ранее "Страна" писала, что «девушка с собачкой из Уханя» на Новый год в Киеве подхватила ковид.