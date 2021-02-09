Обновленный кортеж главы правительства Дениса Шмыгаля во вторник утром был замечен возле КВЦ "Парковый" в центре Киева. Премьер-министр приехал чтобы открыть второй день форума "Украина 30. Коронавирус", на котором вчера выступал президент Владимир Зеленский.

Для автоколонны Шмыгаля движение по Парковой аллее не перекрывали, но патрульные машины полиции все же прибыли на место немногим ранее для оперативного реагирования в случае чего. Также наблюдалось множество сотрудников госохраны. Когда по рациям передали, что подъезжает премьер, все бойцы заняли свои позиции.

А фотокорреспонденты "Страны" успели рассмотреть, что в кортеже сменилась главная машина-"упаковка", на которой возят охраняемое лицо.

В кортеже главы правительства зачастую три машины, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

На сей раз вместо седана класса люкс от немецкого автоконцерна Mercedes был японский полноприводный внедорожник Toyota Land Cruiser. Судя по всему, такая "рокировка" произошла из-за сложных погодных условий и снежных заносов. Ведь после метели и снегопада, который накрыл столицу в понедельник, на утро вторника многие автомобилисты не смогли раскопать свои машины из сугробов.

А те, кто все же выехал в город с трудом искали место для парковки, ведь на обочины сгребли метровые кучи снега с проезжей части.

Джип Шмыгаля по традиции сопровождал микроавтобус с телохранителями и седан Volkswagen Passat с бойцами УГО.

Свита премьера. Один из 7 телохранителей ходит с бронещитом, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Полгода назад мы уже встречали кортеж премьер-министра в этой же локации. Тогда мы рассмотрели, что у него только 7 человек личной охраны, которые носят бронечемодан, чтобы защитить шефа в случае обстрела.

Напомним, как ранее писала «Страна» Юрий Витренко пересел с Tesla жены на «зеленую» Toyota Camry.