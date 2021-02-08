В прошлом народный депутат от БПП, а сейчас член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко начинает обживаться в скандальных апартаментах за 7,5 миллионов гривен. Эту дорогую недвижимость он приобрел в 2016 году. Но переехал только сейчас.

Об этом стало известно от его супруги диджея Анастасии Топольской. На своей странице в социальной сети Facebook она поделилась снимком среди коробок с вещами в просторной и светлой квартире.

И написала: "Сегодня я проснулась у себя дома. Впервые. Волнительное чувство... странное, необычное. Внутри равномерными тихими волнами, как во время штиля, растекается приятнейшая энергия. Я счастлива".

Топольская впервые переночевала в своей квартире, фото: facebook.com

Корреспонденты "Страны" получили выписку из реестра недвижимости с подробностями о семейном гнездышке Лещенко и Топольской в историческом центре столицы.

Так, по документам квартира имеет 4 комнаты или 192 кв. м, принадлежит поровну двум супругам, а куплена была в 2016 году. Судя по декларации на сайте НАПК за жилье уплатили около 7,5 млн грн, что на момент покупки составляло $300 000. Сейчас же квартира в этом доме, но в два раза меньше по квадратуре продается почти за 10 млн грн.

Апартаменты Лещенко находятся в клубном доме бизнес-класса, там высокие потолки и большие окна. Сама семиэтажка стоит в укромном дворике неподалеку Золотых Ворот и Министерства культуры.

Пара поженилась в сентябре 2017 года, фото: Аркадий Манн, "Страна"/tabloid.pravda.com.ua

Пять лет назад новость о покупке квартиры наделала много шума. Большая жилплощадь, элитный район. Тогда депутату от БПП пришлось объясняться, что часть денег одолжил у совладелицы "Украинской правды" Алены Притулы, часть собрал сам, частично поучаствовала финансами и его возлюбленная Анастасия Топольская. Тогда они еще не были официально женаты.

И даже бывший муж Топольской тогда вступился за ее честное имя.

Мол, диджеи хорошо зарабатываю и логично, что Настя не записала квартиру на себя. Ведь на то время она еще официально не развелась, хоть и уже давно не жила с первым мужем.

Свадьба с Топольской с Лещенко состоялась лишь через два года.

Не все в такое объяснение поверили. В ходу были версии, что у Лещенко немало скопилось "чёрного кэша".

В сети появились мемы на тему объяснений Сергея.

НАБУ взялось проверять законность покупки квартиры. Однако никаких нарушений не обнаружило и дело к настоящему времени закрыто.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что экс-спикер Гройсман построил целый хутор под Киевом.