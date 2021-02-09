Глава Минздрава Максим Степанов чаще других министров становится героем новостей из-за пандемии коронавируса. Бывший губернатор Одесской области не афиширует личную жизнь.

И тем более финансовые аспекты своего благосостоянии.

Однако, ранее "Стране" удалось узнать, что старшая дочь чиновника Анна получает степень МВА в Париже (Франция), а до этого закончила университет в Чикаго (США). Про сына Михаила известно, что одно время он посещал элитную частную школу Kyiv International School, где за обучение только в 2017 году папа заплатил почти полмиллиона гривен, если верить его декларации.

Степанов ездит на пассажирском сидении и без телохранителей, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

На днях наши корреспонденты встретили министра возле Верховной Рады. Его автомобилю позволено заезжать на дальнюю парковку под самый вход в здание парламента. Привез Степанова личный шофер, без сопровождения и охраны.

Ездит главный медик страны на английской классике – внедорожнике Range Rover, стоимостью чуть более 2,7 млн грн (такая сумма значится в финансовой отчетности на сайте НАПК).

Такой джип только в модификации с правым рулем водит сама британская королева. Недавно 94-летняя Елизавета II была замечена во время управления авто, при этом не пристегнутая ремнем безопасности.

Семейство главы Минздрава: сын Михаил, дочь Анна и жена Наталья, фото: facebook.com

Стоит отметить, что чиновник доезжает до работы в районе Мариинского парка (там находится Минздрав и Рада) предельно быстро. Ведь его апартаменты находятся в деловом центре города. Квартира на 340 кв м расположена в небоскребе рядом с главной сценой страны ДК "Украина". Жилье в декларации записано на жену Наталью.

А вот стоимость не указана. Судя по объявлениям на сайтах по продаже недвижимости, на сегодняшний день цена "квадрата" в 25-этажной свечке около $2500.

Поэтому, квартира Степанова потянет на $850 000. Высотка обжитая. На входе и в лифте - пропускная система. Дежурит охрана и консьерж. А жильцы могут прям с этажа попасть в подземный гараж. Кстати, там у Степановых есть паркоместо.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Кирилл Тимошенко подарил жене на Новый год особняк под Киевом.