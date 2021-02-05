Вчера стало известно, что президент Владимир Зеленский таки отметил свой день рождения, который у него был 25 января. Ужин проходил в камерной обстановке, без шумных вечеринок и фейерверков. Как выяснилось, 29 января, несмотря на карантинные ограничения, гарант устроил застолье в честь своего 43-летия.

Гости собрались на празднование в киевской квартире Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского, сообщают "Схемы" в своем свежем выпуске, который можно посмотреть в YouTube.

Поздравить президента приехало около 30 гостей. Среди гостей первый помощник Сергей Шефир, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко.

Также были замечены на торжестве участники "Квартала-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко.

По данным журналистов, сама вечеринка прошла в квартире с террасой, которая, согласно реестру прав на недвижимое имущество, принадлежит Тимуру Миндичу.

В этой высотке в Мариинском парке видели президента, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

«Страна» же узнала об этой тайной штаб-квартире почти два года назад. Фотокорреспонденты еще в разгар предвыборной компании и первые месяцы президентства Зеленского часто видели его кортеж возле скандального дома-монстра. В свое время высотка по адресу Грушевского 9а стала первой скандальной стройкой в центре Киеве. По проекту, здание не должно было превышать 11 этажей, но доросло до 22-х. Его даже хотели снести (говорят, пытался давить по этому поводу Порошенко), но до этого дело так и не дошло.

В свое время президент Виктор Ющенко даже хотел снести скандальную постройку на склонах Днепра, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

В своей столичной обители Зеленский время от времени ночевал, когда не было времени добираться в загородный особняк, а на утро была назначена ранняя встреча. Так же он был замечен во время пробежек в Ботаническом саду на Печерске, что неподалеку от Грушевского.

По нашим данным квартира, в которой появляется Владимир Зеленский, находится на четвертом этаже. В этом доме есть зал для деловых встреч, ресторан, а также бассейн.

А вот прямого документального подтверждения, что апартаменты оформлены на Тимура Миндича в реестре прав на движимость на сегодняшний день мы не нашли.

Интересно, что каждое утро, когда тут появлялся Зеленский около 8:30 территорию вокруг дома и сам Мариинский парк исследовали полицейские с собаками на предмет взрывчатки.

Корреспонденты "Страны" даже стали свидетелями такого осмотра.

На подъездной дороге которая ведет во двор часто видели кортеж Зеленского.

"В самом доме и дворе не видела его никогда, а вот в паркинге посчастливилось пересечься единожды", – рассказала нам жительница этого дома.

Именно в подземном гараже паркуются президентские авто. В первые дни после инаугурации корреспонденты «Страны» видели, как Владимир едет на работу из своей тайной штаб-квартиры в Мариинском парке.

Зеленский вышел на задний двор, где сел в черный седан Mercedes. После того, как кортеж выстроился - автомобили начали свой путь.

Машины президента покидают двор, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Тогда автоколонна Зе состояла из пяти представительских машин. Мы видели, как они честно постояли на красный свет при выезде на улицу Грушевкого и отправились в сторону правительственного квартала.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что Зеленский переехал из коттеджа в «Маетке» в госрезиденцию в Конча-Заспе.