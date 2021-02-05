Сразу две звездные семейные пары поселились по соседству, буквально в трех шагах друг от друга.

Шоумен и продюсер Потап со своей женой певицей Настей Каменских (NK) построили основательный каменный особняк в элитном поселке под Киевом. А рядом с ними приобрели жилище не менее известные артисты: телеведущая Катерина Осадчая и актер Юрий Горбунов. Кстати, они кумовья и часто ходят друг к другу в гости.

Поселок Романков, что в направлении Конча-Заспы, давно стал популярным местом для жизни столичной элиты. Природа здесь шепчет: речка и хвоя. И от города недалеко – всего 16 км по гладкой трассе, где ездит президентский кортеж и прочие высокопоставленные лица. И жильцы респектабельные люди: в округе госдачи, престижный Козин.

Элитное поселение в Романкове, видео Владислав Бовтрук, "Страна"

Тут есть закрытый коттеджный городок "Солнечная долина", который и облюбовали знаменитости. Судя по выписке, которую корреспонденты "Страны" получили в реестре прав на недвижимость, Потап еще в 2017 году купил 13,5 соток земли, на которых сейчас стоит двухэтажный особняк. Выполнен из камня в итальянском стиле. На заднем дворе застекленная терраса, домик для барбекю и бассейн с лаунж-зоной.

Сами звезды не раз выкладывали фото интерьеров в соцсети. Внутри светлые стены и мебель, просторные комнаты и много естественного света. В гостиной есть камин, а в прихожей у лестницы - место для спортивных тренировок, без которых не обходится ни один день Насти Каменских.

Внутри особняка певицы и продюсера светло и просторно, фото: instagram.com

А как выглядит двор и дом артистов снаружи, нам удалось рассмотреть первыми при помощи аэросъемки. Ведь попасть в городок посторонним невозможно. По периметру ведется видеонаблюдение, по территории ходит патруль частной охраны, на въезде шлагбаум, а также к обеспечению безопасности привлечены бойцы ГСО.

Двухэтажный особняк оформлен на Потапа, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Кстати, всего за несколько десятков миллионов гривен можно стать соседом звезд.

В "Солнечной долине" самый дешевый на сегодня коттедж от застройщика (220 кв.м) стоит 12 670 000 грн, а просторный дом площадью 574 квадрата обойдется в 33 240 000 грн.

Внутри городка есть частный детский сад, озеро для рыбной ловли, баня, ресторан, спортивные площадки и поля для футбола, баскетбола, волейбола, теннисные корты. На территории много освещенных пешеходных дорожек. А рядом, в сосновом лесу, есть тропа здоровья. Тут часто можно увидеть Потапа и Настю во время пробежки или прогулки с собакой.

Так выглядит коттедж Горбунова и Осадчей с высоты птичьего полета, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Еще артисты утраивают совместные застолья и ходят друг к другу в гости. Ведь Потап крестный отец Ивана, сына Юрия и Кати. Мальчику вот-вот исполнится 4 года. Для него во дворе особняка Осадчей и Горбунова есть горки и качели. И просторные поляны, чтобы вдоволь порезвиться на свежем воздухе. Участок звезд ТВ такой же по размеру, как у кумовей, – 13.5 соток. Но на их земле стоит сразу две постройки: хозяйский особняк и гостевой домик.

Интерьер дома звездных телеведущих, фото: instagram.com

Ранее мы сообщали, что в этом же коттеджном поселке недавно целый хутор себе возвел экс-премьер Владимир Гройсман. Исходя из данных государственного кадастра, тут у семьи политика три земельных участка общей площадью 91 сотка.

Два из них записаны на младшую дочь Кристину, а один - на жену Елену. У семьи политика два особняка схожих по архитектуре. Они не разделены изгородью, а, наоборот, соединены между собой дорожками.

Также мы узнали, что в поселке Романков есть поместье и у экс-нардепа Артура Палатного. Кум и соратники мэра Виталия Кличко в своей декларации указал, что проживает в скромном по площади домике около 250 кв.м на участке в 12 соток. В Романкове также владеют загородной недвижимостью еще несколько бывших народных избранников прошлого созыва ВР. Среди них Сергей Рыбалка и Виталий Хомутинник.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Кирилл Тимошенко на Новый год подари жене дом за 10 000 000 грн.