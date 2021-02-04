На днях председатель Верховной Рады опубликовал новый ролик о том, как начинается его рабочий день.

Судя по видео, Дмитрий Разумков встает с первыми петухами и приезжает в парламент ни свет, ни заря. Раньше него в здание ВР приходит только гардеробщица, а сам спикер успевает выпить кофе и прочитать свежие новости еще до начала заседания.

«Страна» решила проверить соответствует ли действительности то, что показал политик своим подписчикам в Facebook.

По нашим наблюдениям, авто Дмитрия Александровича дежурит под его домом еще с ночи. Как мы уже писали, у спикера парламента особняк площадью 500 квадратных метров в селе Софиевская Борщаговка.

О том, что в голубом доме со шпилем живет Разумков - знают все местные. Его окна зажигаются около 6 утра, а кортеж отъезжает от ворот, когда на часах нет еще и семи. Зимой в это время еще темно.

Смеем предположить, что выезжает он в такую рань из-за плотного трафика на его пути: при повороте на Окружную дорогу и вдоль линии скоростного трамвая. Ежедневный маршрут Разумкова – это 17 километров от дома до парламента. Без учета пробок дорога занимает чуть более получаса.

3 февраля 2021. Пока кортеж доезжает с окраины в центр на улице уже светлеет, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Кортеж Разумкова состоит из двух автомобилей – это черные седаны бизнес-класса Toyota Camry. Председателя ВР возит личный водитель, а сам политик предпочитает ехать на заднем сидении. Во второй иномарке следуют телохранители, а в центре города к ним присоединяется третий автомобиль с сотрудниками государственной охраны.

На протяжении утренней поездки автоколонна спикера ни разу не нарушила правила дорожного движения и не превышала допустимую скорость даже на участках, где можно было разогнаться.

25 мая 2020. Глава парламента на территории клинической больницы "Феофания" , фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Любопытно, что, по нашим наблюдениям, главная машина кортежа, в которой едет охраняемое лицо (на профессиональном сленге охраны называется "упаковка") регулярно меняет государственные номерные знаки.

Раз в три месяца на автомобиль перевешивают свежие номера прикрытия, которых нету в базе полиции. Это делается в рамках безопасности высоких чинов при сопровождении сотрудников УГО.

31 августа 2020. Разумков и его телохранители под КВЦ "Парковый", фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Судя по всему, Toyota Camry в "свежем" кузове – служебное авто. Поскольку сведений о нем нет в декларации Разумкова.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Ван Дамм купил своей украинской пассии тачку за 3,3 миллиона гривен.