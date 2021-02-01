24 января народному депутату Жану Беленюку (СН) исполнилось 30 лет. Вечеринку для друзей он закатил аж спустя неделю. На этих выходных чемпион мира по греко-римской борьбе собрал самых близких людей на праздновании круглой даты.

Как стало известно "Стране", нардеп позвал гостей в один из известных ресторанов Киева - Veranda on the river ("Веранда на Днепре"), что находится на Набережном шоссе. Как нам рассказали источники, приближенные к Беленюку, к празднику он готовился заранее, хотел подобрать удобный для всех день.

Жан Беленюк со своими гостями, фото: instagram.com

"Вечеринка была на уровне. Вкусная еда, танцы и огромный именинный желто-синий торт. Он символизировал флаг Украины, - рассказывает один из гостей и добавляет, что на празднике были коллеги Жана и по партии, и по спорту. - Он пригласил только самых близких, но все равно народу было много".

Отметим, что ресторан "Веранда на Днепре" считается одним из дорогих в столице. Из необычного тут подают салат из лобстера с манго и томатами за 1200 гривен, эклеры с крабом и гуакамоле за 598 гривен, а также креветки в тайском соусе по цене 550 гривен за порцию.

Также наш источник поведал, что даму сердца Беленюка на дне рождения не представляли и что он остается в списке завидных женихов Верховной Рады: "Он у нас холостяк желанный, со многими девушками общается, но ту единственную еще не встретил".

Беленюк в Верховной Раде, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Напомним, что в октябре прошлого года, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк заявил о том, что успешно преодолел заболевание коронавирусом. При этом он отметил, что перенес болезнь в легкой форме и пожелал всем здоровья.