Во время сессионных заседаний, которые обычно проходят неделя через неделю, движение на пересечении улиц Грушевского и Шелковичной останавливается. Кортежи народных депутатов устраивают пробку и перекрывают проезд. Даже если личные шоферы всего лишь высаживают вип-пасажира в час пик буднего дня - образовывается тянучка. Ведь в ВР приезжает 450 народных избранников, и многие с авто сопровождения.

Товарищ президента Арахамия имеет персональное парковочное место под стенами ВР, фото Изым Каумбаев, "Страна"

Корреспонденты «Страны» посмотрели, как и на чем парламентарии съезжаются на работу. Оказалось, что некоторые имеют доступ к ограниченному количеству паркомест на территории Рады. Туда пускают кортеж из двух "Мерседесов" Юлии Тимошенко, внедорожник Toyota Land Cruiser Давида Арахамии (СН). Кстати, мы уже писали, что нардеп на нем превышает скоростной режим по пути из своего загородного коттеджа в Киев. А еще - что джипа нет в декларации «слуги народа» и что однажды он нашел на нем «жучок».

Нардеп Шуфрич подъехал ближе некуда, фото Изым Каумбаев, "Страна"

Прям на проезжей части, перекрыв одну из двух полос на узкой улице Грушевского выходит большинство нардепов. Там мы заметили представительский Mercedes-Benz S400 ресторатора-депутата Николая Тищенко (СН). Стоимость такого седана 2 635 000 грн.

Видная блондинка из СН любит меха. У нее пушистая опушка на капюшоне и ботильонах, фото Изым Каумбаев, "Страна"

Там же мы увидели череду шикарных иномарок, которые выстроились в очередь, чтобы высадить дам из «Слуги народа». Ирина Аллахвердиева, которая стала известна по выражению «корабельная сосна», приезжает в Раду на серебристом джипе Lexus NX 200T за полмиллиона гривен. На тачке николаевские госномера, ведь именно оттуда родом видная блондинка.

На купе, которое возит Савченко, одесские госномера, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Также эту престижную японскую марку автомобилей выбирает ее коллега по фракции Ольга Савченко. Девушку привозит и встречает Lexus Rc 300t стоимостью порядка 1 500 000 грн.

Этой машины нет в декларации нардепа. Там значится, что у Савченко в собственности более бюджетный кроссовер Toyota CH-R за 847 854 грн.

Нардеп Гришина эффектно появляется в белом пальто из белого авто, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Юлия Гришина (СН) ездит на белоснежном BMW Х6, который находится у нее в бесплатном пользовании. Именно на этом немецком внедорожнике наши фотокорреспонденты увидели ее на днях перед пленарным заседанием прямо посреди проезжей части.

Скичко прогуливается пешком 150 метров перед заседанием, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

А вот Александр Скичко оставляет машину на парковке рядом с Кабинетом министров. Видимо, юный политик (Александру 29 лет - Ред.) предпочитает пройти квартал по свежему воздуху. Мы обратили внимание, что претендент на пост губернатора Черкасской области, ездит на Toyota Land Cruiser, при том что декларирует длинный седан бизнес-класса BMW 730LD стоимостью 3 429 572 грн.

Напомним, ранее «Страна» писала, что жена делает Скичко подарки за полмиллиона.