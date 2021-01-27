Украинские парламентарии уже вернулись к работе в Верховной Раде, после новогодних и рождественских каникул.

В это же время "Слуги народа" выпустили приложение для смартфона, где оценивается деструктивность депутатов фракции и сегодня продемонстрировали его журналистам. А пока никто не создал гид по моде и стилю в парламенте, корреспонденты "Страны" рассмотрели стильную куртку нардепа Артура Герасимова из "Европейской солидарности".

Как оказалось, нардеп любит хорошие вещи, как его соратник и друг Петр Порошенко. Напомним, что пиджак французского бренда Zilli, который носит Петр Алексеевич оказался самой дорогой вещью, о которой мы писали в прошлом году. Стоит он €2500, или около 85 000 гривен.

Артур Герасимов отдал предпочтение американскому производителю. Он выбрал парку (длинная теплая куртка, как правило, с капюшоном - Ред.) марки Woolrich.

Артур Герасимов в парке от бренда Woolrich, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Woolrich – это американская компания, которая была основана в 1830 году, в штате Пенсильвания. Бренд занимается производством вещей для мужчин и славится тем, что создает очень теплую, практичную, невероятно комфортную верхнюю одежду. У американцев Woolrich считается достаточно популярной маркой.

Знаковой моделью является Arctic Parka cтавшая эталоном парки. В 1972 году ее разработали для рабочих, которые прокладывали нефтепровод на Аляске.

Одежда Woolrich шьется только из натуральных материалов, а в отделке Woolrich используется натуральный мех.

К примеру, капюшон парки Герасимова имеет опушку из меха койота.

Стоит такая удлиненная куртка €870 или около 30 000 гривен по курсу НБУ на 27.01.2021 года.

Кстати, эта парка с пропиткой Teflon EcoElite – это обработка для длительной защиты от воды и на 60% производится из возобновляемого сырья.

"Страна" уже писала о том, что у Давида Арахамии (СН) появились кроссовки за $400 одного из самых модных брендов в мире.