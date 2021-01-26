Народная артистка Украины, 73-летняя София Ротару в пандемию корановируса большую часть времени проводит в своем загородном поместье под Киевом. Вероятно, потому что по возрасту она попадает в группу риска.

Даже в самую горячую для артистов пору - на Новый год, певица дала всего два выступления. Как писала «Страна», одно из них на "Песне года" в Москве, отсидев по приезду ради этого 14 дней на самоизоляции в столице России. А второй раз Ротару приняла участие в концерте «95 квартала», который проходил в киевском дворце «Украина» под скандирование митингующих ФОПов.

Более того, она давно не появлялась в Крыму, где у нее есть летняя резиденция в Ялте. И выставила на продажу гостиницу «Вилла София», которая терпит убытки из-за тотального локдауна.

Во дворе звезды много хвойных растений, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Корреспонденты "Страны" съездили в поселок Пятихатки, что по соседству с элитным Козином, и посмотрели, где проводит карантин украинская Примадонна. Особняк звезды находится как раз на границе двух сел, в сосновой роще в дали от оживленной трассы, но при этом не имеет выхода к водам Днепра.

Зато дом утопает в хвойных деревьях. Помимо высоченных вековых сосен, хозяйка высадила на участке еще и элитные голубые ели, туи и прочие вечнозеленые декоративные растения. А на зиму самые теплолюбивые кустарники садовник укутал в защитную пленку.

Участок артистки находится на границе Пятихаток и Козина, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Согласно выписке, которую мы получили в реестре прав на недвижимость, особняк общей площадью 1412 кв м Ротару приобрела 15 лет назад. И с тех пор значительно облагородила жилище. Изначально деревянный сруб со временем обложили кирпичом, сделав строение более обстоятельным. Теперь коттедж имеет необычную угловатую форма и несколько уровней.

Из трубы над каминным залом шел дым, а во дворе был припаркован белый Range Rover певицы. Смеем предположить, что хозяева как раз были дома.

Поместье звезды в элитной местности, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

В округе много роскошных поместий, рядом ведется масштабное строительство дворца, а среди соседей только респектабельные люди. У кого-то из вип-жильцов по улице Соловьяненко, той самой, на которой расположен особняк Ротару, очень лютые сторожи. Заприметив посторонних на охраняемом периметре, сразу выезжают три машины с крепкими парнями и "глушилкой" сигнала на крыше авто.

Напомним, ранее «Страна» писала, что Кирилл Тимошенко на Новый год подарил жене дом за 10 миллионов гривен.